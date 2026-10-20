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VARIOS HINCHAS ALBIRROJOS EMPRENDIERON VIAJE RUMBO A RÍO DE JANEIRO

El sueño copero ya está en camino

Los hinchas se movilizan / X

Por Redacción

La ilusión copera ya está en marcha. Algunos hinchas de Estudiantes emprendieron viaje hacia Brasil, a la espera de que el plantel albirrojo arribe a tierras cariocas para disputar el jueves la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, en el estadio Maracaná.

Si bien todavía restan algunos días para el encuentro, los simpatizantes pinchas ya comenzaron a movilizarse hacia el país vecino. Según un video que se viralizó en las redes sociales, varios hinchas iniciaron el viaje ayer, mientras que se espera que el resto de la parcialidad que cuenta con entradas llegue entre hoy, mañana y el mismo día del partido.

Cabe señalar que Estudiantes contará con un total de 4.000 localidades, ubicadas en el Sector Sul Nível 2 (Bloque B) del mítico recinto. Además, las entradas se pueden conseguir a través del sitio web oficial habilitado para los hinchas de Estudiantes: futebolcard.

A su vez, es importante tener en cuenta que al momento de inscribirse en la plataforma, los compradores deberán registrarse biométricamente escaneando su rostro. Aquellos hinchas que no completen este paso no podrán validar el ingreso en los molinetes del Maracaná.

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