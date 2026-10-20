Estudiantes: con la mira puesta en Río y una duda central

La derrota ante San Lorenzo dolió, pero Estudiantes dio vuelta la página y dejó atrás el traspié. Si bien complicó sus chances de acceder a los playoffs del Torneo Clausura, el foco del plantel está puesto en el partido del jueves, cuando visite a Flamengo en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores. Para ese compromiso, Alexander Medina comenzó a delinear el once, mientras espera la resolución del TAS para poder contar con Marcos Rojo.

El Pincha puso primera en el Country Club de City Bell de cara a las semifinales. En este sentido, el entrenador y su cuerpo técnico trabajan en la conformación de un equipo con lo mejor que tienen a disposición, con la intención de llegar a Río de Janeiro con todas sus piezas en condiciones.

En ese sentido, el partido ante el Ciclón sirvió para darles minutos a futbolistas que cuentan con posibilidades de ser titulares frente al Mengao. Ya recuperados de sus respectivas lesiones, Joaquín Correa y Tiago Palacios tienen grandes chances de meterse en la formación inicial.

Sin embargo, tras una correcta actuación, Edwuin Cetré también pide pista. Su presencia dependerá de la evaluación del entrenador y de cómo lo vea en los últimos entrenamientos antes del viaje a Brasil. Por ahora, la idea es que el frente de ataque esté compuesto por Palacios, Guido Carrillo y el Tucu Correa, aunque el colombiano también pelea por un lugar.

En la mitad de la cancha es donde menos dudas tiene Medina. Si no surgen inconvenientes, Ezequiel Piovi, Alexis Castro y Baltasar Rodríguez serían los encargados de ocupar ese sector.

En la última línea, en cambio, aparecen los principales interrogantes. Si bien el equipo recupera a Tomás Palacios y Leandro González Pirez, la atención está puesta en la habilitación de Marcos Rojo, quien podría compartir la zaga con el Cabezón. En los laterales estarían Eros Mancuso por derecha y Palacios por izquierda.

De esta manera, si no surgen inconvenientes y llega la documentación necesaria para contar con Rojo, el once que proyecta Medina sería con Muslera; Mancuso, González Pirez, Rojo, Palacios; Baltasar Rodríguez, Piovi, Castro; Tiago Palacios, Carrillo y Correa.

El plantel entrenará hoy por la mañana en el predio Mariano Mangano y, pasado el mediodía, el entrenador hablará en conferencia de prensa en la previa al trascendental cruce ante Flamengo. Por su parte, la delegación albirroja emprenderá viaje a tierras cariocas mañana y Marcos Rojo lo hará de todas formas.