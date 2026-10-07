El tridente MSN volvió con emotivas palabras

Messi, Suárez, Neymar. Durante su tiempo juntos en Barcelona entre 2014 y 1017 -una época dorada para el blaugrana- dejaron una huella imborrable con una sumatoria conjunta de 364 tantos y 9 títulos, incluida la Champions League de 2015.

Ayer, a la distancia, se reunieron de nuevo, porque el brasileño y el uruguayo dedicaron sentidas palabras para su amigo en la despedida de la Selección.

“Fue un honor haber jugado contra ti y aún más hacer historia a tu lado” escribió en su posteo Neymar, hoy en Santos, acompañando la publicación con dos fotos de la final de la Copa América de 2021.

“Hoy es tu último partido con la camiseta de tu equipo, desde tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz”, escribió Neymar.

Por su parte, Luis Suárez le dedicó un video señalando que ha “ganado cosas que cualquier jugador quiere ganar” y agregó: “Espero que disfrutes mucho tu último partido con la camiseta de la Selección de tu país, que tan importante fue para tu carrera”.