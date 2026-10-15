El Vasco en alerta por la lesión de Sebastián Villa

Las secuelas de la derrota sufrida por 1 a 0 frente a Vasco da Gama en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana continúan acumulando complicaciones en el mundo xeneize.

Además de la disconformidad colectiva e individual por el rendimiento desplegado sobre el césped de “La Bombonera”, el entrenador Rodolfo Arruabarrena encendió las alarmas por el estado físico del colombiano Sebastián Villa, quien terminó el encuentro con una seria molestia articular.

El extremo colombiano ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo para intentar darle profundidad a la ofensiva del equipo. Sin embargo, en la segunda acción en la que tuvo intervención, presionó la salida del conjunto carioca, recuperó el balón, enganchó hacia adentro y sacó un fuerte remate de zurda que se fue desviado. En esa misma maniobra, el atacante realizó un mal movimiento en el apoyo que le provocó un esguince en su tobillo derecho.

A pesar del evidente dolor, Villa permaneció en el campo de juego hasta el pitazo final sin pedir la sustitución, aunque se lo observó notoriamente mermado en su capacidad de aceleración y despliegue físico. Una vez culminado el cotejo, se retiró del estadio rengueando con rumbo al vestuario.

En ruefa de prensa posterior al partido, el Vasco detalló la situación del futbolista: “Villa entró y en la segunda jugada que tiene pateó de zurda e hizo un mal movimiento. Tiene el tobillo bastante hinchado”, explicó el entrenador, intentando llevar cautela pero reconociendo la necesidad de una evaluación formal: “Con un poco de hielo supongo que no habrá problema, pero el cuerpo médico deberá determinar el cuadro exacto”.

El dilema en la Ribera son los plazos de recuperación: el partido de vuelta se disputará el próximo martes en Río de Janeiro. La presencia de Villa dependerá del grado del esguince y de su tolerancia al dolor durante las prácticas semanales, aunque dado el valor de la revancha, el técnico y el jugador agotarán las instancias para que pueda estar a disposición.