“Estábamos para hacer el gol, pero no se dio lo que queríamos”

El mediocampista de Boca Santiago Ascacibar lamentó la derrota por 1 a 0 contra Vasco Da Gama, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, y remarcó: “Estábamos para concretar, para hacer el gol y no se dio lo que queríamos”.

“Hay que trabajar para la vuelta. En la que tuvieron nos hicieron gol. En el segundo tiempo intentamos. Era un partido para ponernos en ventaja y para hacer uno o dos goles”, agregó por otro lado el ex Estudiantes.

Al ser consultado sobre si “Boca estaba vivo”, afirmó: “Sí, obvio, tenemos la vuelta”.

Lautaro Blanco, por su parte, también habló post partido y se mostró esperanzado con el partido de vuelta ante el Vasco Da Gama, que se jugará el próximo martes 20 de octubre en el estadio “Maracaná”.

“Son dos cosas totalmente distintas la actitud en los dos tiempos. En el primero estábamos más acelerados y no pudimos tener tanta precisión y control de pelota”, comenzó analizando Blanco.

Por otro lado, afirmó: “En el segundo tiempo los llevamos puestos. Merecíamos mínimamente haber empatado. Quedó la serie abierta, vamos a ir a Brasil a buscar la clasificación”.

En cuanto al cambio en el ánimo del equipo entre un tiempo y el otro, indicó: “Corregimos lo que el cuerpo técnico vio que no nos estaba saliendo. En el segundo salió. La actitud fue totalmente otra. Tuvimos muchas chances, tenemos mucha confianza la serie está totalmente abierta”.