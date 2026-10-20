El Vasco no descartó el regreso de Paredes: “Está trabajando bien?

Boca, después del triunfo sobre Talleres por el torneo doméstico, que le permitió terminar la fecha en lo más alto de la Tabla Anual, ahora está abocado pura y exclusivamente a revertir la serie contra Vasco Da Gama, y llegar a la final de la Copa Sudamericana.

Y en ese sentido, el entrenador Rodolfo Arruabarrena, en la copnferencia de prensa previa al encuentro revancha de esta noche, no descartó el regreso de su capitán, Leandro Paredes.

Arruabarrena señaló que, si bien los plazos de recuperación no son los que pensaban, dio un guiño a la vuelta de Paredes al afirmar: “Está trabajando casi a la par del grupo, está bien; obviamente, él quiere estar”. Además, agregó que “también hay riesgos” y que en las horas que quedan definirán cómo formará el equipo.

Paredes, que tiene un rol fundamental en el funcionamiento colectivo del “Xeneize”, se desgarró hace solo 10 días en el partido en que Boca igualó 2-2 con Instituto, en el estadio Mario Alberto Kempes por la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

“Villa y Velasco también entrenan a la par del grupo. Decidiremos que es lo mejor”

Por esta razón, el mediocampista se perdió el partido de ida, en el que Boca cayó 1-0 como local en “La Bombonera”, y que además puso fin al invicto de 17 partidos.

El técnico del “Xeneize” mantiene la ilusión de poder tener a su capitán y referente en el estadio Maracaná, donde su equipo buscará una remontada histórica ante el Vasco Da Gama; por esa razón le dejó un mensaje de aliento a los fanáticos: “Vamos a tratar de dejar todo como siempre; el hincha sabe que, mal o bien, el equipo deja todo en el campo”.

“No vamos a salir a volvernos locos de entrada, hay momentos para atacar y defender. El mensaje es tratar de arrancar ganando, demostraron tener carácter y personalidad. Esperamos mejorar lo que hicimos en casa, son pequeños detalles. No tenemos que distraernos ni entrar en provocaciones, a este nivel una expulsión es mucha ventaja”, puntualizó Rodolfo Arruabarrena.

Por último afirmó que Sebastián Villa y Alan Velasco están trabajando con el equipo y están disponibles para el partido de vuelta, además de dar un adelanto del análisis que realizó con su cuerpo técnico para buscar el boleto a la final de la Copa Sudamericana: “La victoria del viernes fue importante porque veníamos de un traspié y en este club te tenés que levantar rápido. No hay tiempo para festejar o lamentarse. Esto es la segunda parte de 180 minutos, el partido que definirá la clasificación para una final”, diferenció el Vasco.