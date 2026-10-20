Boca en Río: va por la remontada y el pase a la gran final

Boca está ante gran oportunidad. Con el solo objetivo de poder avanzar a la gran final de la Copa Sudamericana, enfrenta esta noche desde las 21:30, en el mítico estadio Maracaná, de Río de Janeiro, a Vasco da Gama, por la revancha de una de las semifinales.

El encuentro será arbitrado por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto. Televisa ESPN, Disney+ Premium y DSports.

Boca llega a este encuentro con la obligación de ganar, ya que en el cruce de ida cayó 1-0 como local en La Bombonera, en un partido que se definió a favor del equipo brasilero gracias al gran cabezazo de Adson.

El equipo de La Ribera dirigido por Rodolfo Arruabarrena, busca redondear un semestre inolvidable en el que podría conseguir la cuádruple corona.

Esto se debe a que, además de la Copa Sudamericana, también podría conquistar el Torneo Clausura, el título de Campeón de Liga y la Copa Argentina, en la que enfrentará en semifinales a Banfield, aún sin fecha, horario y escenario definido.

La gran incógnita para este enfrentamiento en Boca pasa por el lado de su capitán y figura, Leandro Paredes, quien hace menos de dos semanas sufrió un desgarro y hace todo lo posible para decir presente en el Maracaná.

De acuerdo a lo que el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, expresó ayer en la previa del partido: “Él está bien. Ha evolucionado bien a pesar de los tiempos. Incluirlo es un riesgo, pero entrenó a lapar de sus compañeros y no quiere perder esta revancha. Lo vamos a confirmar a último momento”.

LAS DUDAS DEL VASCO

Como se sabe, Boca se juega esta noche el pase a la gran final dela Copa Sudamericana.

Sin margen de error tras la derrota por la mínima en La Bombonera, el Xeneize pone toda la carne en el asador, sabiendo que está ante la gran chance de llegar al partido decisivo y soñar con levantar un título internacional, algo que no consigue desde 2007, cuando se coronó campeón de la Libertadores de la mano de Miguel Ángel Russo como entrenador y con Juan Román Riquelme como capitán y estandarte del equipo.

Para este compromiso decisivo, se sabe que el Vasco tiene dos dudas a la hora de definir el equipo que saldrá a la cancha para jugar contra Vasco Da Gama..

La principal tiene que ver justamente con la presencia del capitán desde el arranque. Recuperado en tiempo récord del desgarro grado 2 en el isquiotibial, el volante central superó las exigencias y está disponible para la batalla en el mítico estadio carioca.

La cuestión a definir por el Vasco es si lo arriesga de titular o lo guarda para unos minutos en el segundo tiempo, considerando que llega con apenas 11 días de recuperación.

¿Con quién se dirime el puesto? Con Rodrigo Battaglia, de gran regreso tras casi un año sin actividad por su operación en el tendón de Aquiles. En caso de que Arruabarrena decida preservar a Paredes, el ex Atlético Mineiro se mantendrá en el once que viene de jugar el último viernes contra Talleres para darle equilibrio y orden al equipo.

“Lea está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que pensaba en principio. Está bien, vamos a ver en estas horas que quedan cómo vamos a formar. Él quiere estar, pero hay un riesgo, ya veremos…”, sostuvo Arruabarrena, sin dar indicios.

El segundo interrogante pasa por el tercer componente de ataque en Boca, es decir, quién acompañará a Leonel Flores y Miguel Merentiel en el tridente frente a Vasco da Gama.

El paraguayo Ángel Romero dejará su lugar y la pelea por esa vacante se da entre dos lesionados que vuelven: Sebastián Villa, si el el técnico pretende mayor velocidad y desequilibrio por afuera; o Alan Velasco, si la intención es lograr mayor tenencia y juego asociado.

De acuerdo al historial será el quinto cruce oficial entre ambos equipos

Al margen de los dos interrogantes, el otro cambio seguro en la formación de Boca -además del paraguayo- es el retorno de Facundo “Jagger” Herrera por Ayrton Costa en la zaga central, tras haber descansado por el torneo doméstico contra Talleres de Córdoba.

EL HISTORIAL ANTE VASCO DA GAMA

Boca cayó como local ante Vasco da Gama por 1-0, en el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El Xeneize y el Gigante da Colina se enfrentarán por quinta vez en su historia.

Los cuatro partidos anteriores datan del 2001. La primera vez fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores. En São Januário, por la ida, el Xeneize se impuso 1 a 0 con gol de Guillermo Barros Schelotto.

En La Bombonera Boca liquidó rápido la serie: a los 30 minutos del primer tiempo ya había convertido los tantos de la goleada 3 a 0. Aníbal Matellán abrió la cuenta y el Mellizo convirtió un doblete.

Apenas dos meses más tarde, por la fase de grupos de la Copa Mercosur, se volvieron a ver las caras. Esta vez Vasco hizo de local en el Mané Garrincha. El encuentro terminó igualado 2 a 2. Y en Buenos Aires empataron por el mismo resultado: Joel Barbosa y Ariel Carreño convirtieron para el Xeneize.