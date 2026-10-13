El Vasco quiere darle una alegría a la gente

El técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, bajó la espuma ante la preocupación por la ausencia de su capitán, Leandro Paredes, para el partido de ida frente a Vaco da Gama por la semifinales de la Copa Sudamericana 2026. “No vamos a tener las características de él, pero sí otras que nos pueden venir bien”, sostuvo el entrenador xeneize.

El encuentro contra los “Camisas Negras” se llevará a cabo esta noche desde las 21:30 (hora argentina) y Boca tendrá la sensible baja de su “5” titular y referente en el primer partido.

El entrenador del club de la Ribera intentó llevar tranquilidad al explicar las variantes en el plantel. “Leandro para nosotros es importante, no lo voy a ocultar; dentro y fuera de la cancha es nuestro capitán y líder, pero lo hemos suplido con Williams Alarcón, que lo hizo bien; además, tiene mucho para dar; con Carlos Palacios y todos los chicos que han tenido la oportunidad, eso nos pone contentos”, expresó el Vasco.

Acerca del cruce ante Vasco da Gama en el estadio Alberto J. Armando, Arruabarrena dijo que su equipo tiene “ que estar tranquilo”, y agregó: “Sabemos que va a ser una eliminatoria difícil como contra San Pablo. Hay que tratar de disfrutar, habrá momentos donde sufriremos, que vamos a tener la pelota o que no, que vamos a atacar y defender, hay que saber que esos momentos los vamos a vivir”.

Arruabarrena también describió cómo vive personalmente, este tipo de partidos desde su experiencia en estas instancias en copas internacionales: “He vivido varias situaciones similares, pero es difícil hablar con los chicos; la verdad es que el grupo es muy compacto, va para adelante, tiene hambre, ganas; que ha podido, de a poco, mejorar varias situaciones”.

Por otra parte, el Vasco manifestó el deseo que tiene en esta etapa con Boca ya que señaló que espera “poder darle una alegría a la gente y al club, que es lo que necesita”. Como jugador, Arruabarrena fue campeón de la Libertadores 2000 con Boca y ganó dos títulos como entrenador xeneize.