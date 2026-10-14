El Vasco sorprendió de entrada con Valencia

En la semana, el Vasco Arruabarrena insistió con la presencia de Miguel Merentiel para el partido de anoche contra el Vasco Da Gama. Sin embargo, momentos antes del inicio del partido de la ida de una de las semifinales de la Copa Sudamericana, el entrenador de Boca sorprendió a todos con la designación de Enner Valencia en lugar del delantero uruguayo.

Las razones de la ausencia del atacante Charrúa no tienen que ver con lo físico, porque no tiene ninguna molestia, sino con una decisión futbolística del entrenador, acaso buscando mayor presencia en el área rival.

Al momento de dar a conocer la formación titular, todos se sorprendieron con la inclusión desde el comienzo del encuentro del ecuatoriano, quien anotó goles importantes, sobre todo el “triplete” ante Racing, por la Copa Argentina, y en la fecha pasada, ante Instituto, por el torneo doméstico.

Al momento de saltar a la cancha, Valencia fue recibido con aplausos por parte de los hinchas, a pesar de que esperaban que el titular fuese Merentiel, un delantero que ha convertidos goles claves en partidos decisivos.

De todos modos, el Vasco Arruabarrena confió en lo que le puede aportar Valencia en el comienzo del partido, y en la capacidad de la Bestia para el desarrollo de la parte complementaria, algo que seguramente ya lo tenía estudiado con anterioridad.