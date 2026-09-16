El Xeneize jugaría con Racing en Rosario

Boca y Racing se enfrentarán por los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido que se disputaría en el estadio Gigante de Arroyito.

El encuentro está pautado para el domingo 27 de septiembre, en plena fecha FIFA, con un horario estimado de las 17.

En un partido fundamental para la temporada de ambos, con la posibilidad de ponerse a dos partidos de clasificar a la próxima Copa Libertadores, el ganador se enfrentará a Banfield por un lugar en la final.

Tras los rumores que habían vinculado al encuentro con la provincia de Salta, el Gigante de Arroyito pica en punta para alojar el encuentro en el que se medirán Boca y Racing.

El cotejo tendrá lugar durante la próxima fecha FIFA, que se extenderá entre el lunes 21 de septiembre y el martes 6 de octubre, y medirá a dos instituciones en contextos deportivos completamente diferentes.

Por su lado, Boca tiene varios frentes por delante, además de ubicarse en el quinto puesto de su zona en el Clausura 2026, con 14 puntos y a cinco unidades de la punta en un semestre marcado por la triple competencia.

Desde la llegada del entrenador Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, el club encontró estabilidad desde los resultados, con un técnico que le ha devuelto la confianza a jugadores que la necesitaban, como los mediocampistas Alan Velasco y Tomás Belmonte, mientras que apoyó a juveniles como Dylan Gorosito, Facundo Herrera, Matías Satas y Leonel Flores, entre otros.

Por otra parte, la actualidad de la “Academia” es cruda: con solo tres triunfos en el semestre, dos de ellos en la Copa Argentina ante Defensa y Belgrano, el entrenador Juan Pablo Vojvoda camina sobre la cornisa y ya mantuvo una reunión con la dirigencia de Racing, para determinar su continuidad.

Con un plantel que perdió el respaldo de la gente y se acostumbró a jugar entre silbidos en cada partido de local, Racing se juega un partido fundamental ante Boca de cara a la próxima Libertadores.