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El Xeneize va por la quinta coronación en el torneo federal

Por Redacción

Siendo el club más ganador de dicho trofeo, Boca el próximo 2 de diciembre irá por la ampliación de esa supremacía en un campeonato que le sienta realmente bien.

Su primer título de Copa Argentina fue en 1969, cuando le ganó la final a Atlanta 3-1.

Luego, cuando la copa más federal de nuestro país volvió a disputarse en 2012, llegó al partido definitorio donde se impuso 2-1 a Racing en San Juan

Tras tres años, en 2015, volvió a decir presente y en ese caso derrotó a Rosario Central 2-0 en Córdoba.

La última Copa Argentina que el conjunto azul y oro exhibe en sus vitrinas es la de 2021, cuando tras empatar en cero con Talleres, derrotó a los cordobeses 5-4 por penales en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

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