Empezó una movilización de 4 mil hinchas

En un partido que sin dudas será para la historia, los hinchas de Estudiantes empezaron a movilizarse rumbo a Río de Janeiro, para la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, a jugarse mañana en el mítico estadio Maracaná contra Flamengo, luego del 0-0 en la ida.

Está claro que el destino, bien turístico, modificó sus precios porque además de jugar el Pincha también lo hace Boca y desde que se conocieron las fechas los precios se fueron a las nubes, lo que hizo que los interesados tengan que invertir un poco más de dinero para poder conseguir un boleto de avión. Ni hablar que el domingo se realizarán las elecciones presidenciales y los valores de loa aéreos se elevaron.

Desde entonces empezaron las mil variantes para poder estar presentes, buscando combinaciones y, por sobre todas las cosas, bajar el precio.

Una opción fue viajar antes y, de paso, aprovechar unos días en la “Ciudade Maravillosa”. El único problema fue el clima, que no acompañó prácticamente nunca y entre nubes y una ligera lluvia, asomó el sol por momentos. De todos modos, a diferencia del clima en La Plata, la temperatura estuvo agradable.

Otros empezaron a viajar vía Puerto Iguazú, con el cruce a Foz y desde allí alguna aerolínea low cost para llegar hasta Río de Jeneiro o San Pablo, en su defecto. De hecho esta variante también fue utilizada por muchos hinchas.

Por eso la movilización comenzó el fin de semana, con la llegada de los primeros hinchas. Se mezclaron con los de Boca, que fueron mayoría el lunes y martes, principalmente en las playas de Copacabana. Pero las camisetas rojas y blancas se mezclaron y se hicieron notar, en las playas y en los boliches y bares de Ipanema, Barra da Tijuca y demás.

Hasta anoche se habían vendido alrededor de 3500 entradas de las 4 mil disponibles en el sector visitante. Por eso se espera que el marca sea imponente en un estadio que tendrá casi 70 mil personas, más de 65 mil de Flamengo.

SEGURIDAD PARA LOS HINCHAS

En este marco, y siguiendo las recomendaciones Estudiantes solicitó a todos aquellos que viajen a Brasil extremar los cuidados y respetar estrictamente la legislación local. Especialmente, se recordó que cualquier gesto, cántico o expresión de carácter racista o xenófobo constituye un delito grave en Brasil y puede derivar en la detención de quien lo cometa.

Anoche ya se habían vendido casi 3500 localidades para el sector visitante

Ante cualquier emergencia que requiera asistencia consular, los ciudadanos argentinos podrán comunicarse con el Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro a través de los siguientes canales: +55 21 98476-0444 (Celular de guardia para emergencias) y +55 21 3850-8150 (Teléfono) Correo electrónico: crioj@cancilleria.gob.ar. Y las consultas son en Edifício Argentina, Praia de Botafogo 228, Sobreloja 201, barrio Botafogo, Río de Janeiro.