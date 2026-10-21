El Pincha viaja en búsqueda de su sueño

Estudiantes se va para Río de Janeiro con una valija llena de ilusiones. Repleta. Sabe que no será sencillo ni micho menos, pero nadie le puede quitar la esperanza de lograr el resultado que lo deporite, después de 17 años, en la final de la Copa Libertadores.

El plantel se entrenará hoy por la mañana en el Country de City Bell y luego del almuerzo se irá hasta el aeropuerto de Ezeiza donde lo esperará el vuelo chárter que lo llevará hasta el Galeao carioca, donde pondrá su primer pie en suelo brasileño de cara a dar batalla contra uno de los mejores (o el mejor) rival del continente.

Estudiantes defenderá el empate de la semana pasada en UNO. Sabe que si puede mantener el cero en su arco -de mínima- definirá el partido en la serie de penales, como el año pasado en La Plata ante el mismo rival. Aquella vez la suerte y Agustín Rossi le fueron esquivos y no pudo pasar. Ahora sueña con dar otro batacazo copero como los tantos que tiene a lo largo de la historia.

El Cacique Medina habló en conferencia de prensa de la ilusión que tiene el plantel y el grupo en general. Se respira un aire de tensa calma pero expectativa al mismo tiempo. Todos saben que están ante una posibilidad inmejorable pese a las dificultades que le esperan por delante. No se juega todos los años una semifinal de Copa Libertadores y en esta oportunidad no la quieren desaprovechar.

Ayer se realizó una practica muy intensa y luego de la misma un almuerzo con jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Esta tarde el que encabezará la delegación será el presidente Juan Sebastián Verón quien tiene una sanción en el fútbol local por su participación en los sucesos de Santiago del Estero pero no son vigentes en el ámbito sudamericano.

El equipo que asoma para pisar el Maracaná a las 21:30 de mañana es con Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Tomás Palacios; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Guido Carrillo.

Joaquín Correa será la primera alternativa desde el banco de suplentes, lo mismo que Edquin Cetré y Eric Meza. Este último se recuperó de una molestia muscular y está a la par del resto de sus compañeros.

MARCOS ROJO VIAJARÁ PERO CASI IMPOSIBLE QUE JUEGUE

El tema Marcos Rojo sigue siendo un foco abierto en Estudiantes. El Club presentó un descargo en el TAS y apeló el fallo de Conmebol, esgrimiendo que fue autorizado y habilitado por la AFA y que no existen argumentos legales para impedir que pueda jugar el partido, tal como sucedió en años anteriores con otros jugadores en diferentes clubes del continente.

Puertas adentro hay expectativa y saben que sus argumentos son confiables para que le den luz verde, pero lo político parece tener más peso y todos entienden que la FIFA no irá contra Conmebol en un fallo que dejaría expuesto el poder de Alejandro Domínguez. En tanto que la relación del Pincha no AFA no es la mejor sino todo lo contrario...

De esta manera el jugador será parte de la delegación pero no podrá jugar. Irá a acompañar como si estuviese suspendido. En el caso que lo habiliten de inmediato se meterá en el equipo y Medina trabajó para que eso ocurriese. Pero las chances son muy pocas. Hoy en horas del mediodía se tendría que conocer la verdad.