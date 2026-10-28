En Flamengo son optimistas con revertir la eliminación copera

A menos de una semana de haber quedado afuera en semifinales por penales frente a Estudiantes, desde la institución carioca siguen adelante con la búsqueda de instrumentos legales para revertir lo ocurrido en el estadio Maracaná en las oficinas de CONMEBOL.

Al poderío económico, ahora desde Río de Janeiro hacen sentir toda la presión a la casa madre del fútbol sudamericano y, pese a la habilitación por parte del TAS, el máximo tribunal a nivel deportivo, de Marcos Rojo, desde la escuadra rojinegra no pierden las esperanzas y “son optimistas” con poder (por medio de las vías legales) estar en la final del 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

En lo que se centra el Mengão es en que, según entienden, si bien el TAS autorizó provisionalmente la participación del defensor, dejó pendiente el análisis final de la elegibilidad del jugador y las posibles consecuencias deportivas. También, desde el Fla se amparan en dos antecedentes, que si bien tienen contextos distintos, terminaron teniendo fallos post partido como lo fue el caso de Carlos Sánchez en Santos y de Luiz Otávio de Chapecoense, donde ambos clubes brasileños fueron sancionados futbolísticamente.

Desde Río de Janeiro hablan de una batalla que recién comienza y en la cual Flamengo pondrá todos sus recursos para lograr torcer en los escritorios lo que no logró en la cancha.

DESDE EL PINCHA LLEGÓ LA RESPUESTA

El secretario de finanzas de la comisión directiva de Estudiantes respondió a las declaraciones hechas por el DT de Flamengo en relación a las chances de que el reclamo del Mengão prospere. El dirigente pincharrata, comentó en una publicación de forma irónica: “El año que viene la puede jugar. Si la quiere venir a ver lo invitamos”.

EL FLA DERROTÓ AL ATLÉTICO MINEIRO DE DOMÍNGUEZ

Flamengo se recuperó de la eliminación ante Estudiantes por Copa Libertadores y venció en el Maracaná 3-2 al Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, con un polémico penal a los 99’ convertido por Jorge Carrascal. Con este resultado, el Mengão recuperó la punta del Brasileirao tras el triunfo de Palmeiras.