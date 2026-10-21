"Es mi sueño, vamos Estudiantes": Salvador Goñi llevó su fanatismo por el Pincha a las playas de Río de Janeiro

Salvador Goñi captó nuevamente la atención de todos, aunque en esta oportunidad lo hizo sobre la arena de Río de Janeiro. El niño, de cuatro años que se transformó en una figura de las redes, se trasladó a territorio brasileño con su familia para apoyar a Estudiantes en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. Hasta las redes oficiales del torneo festejaron su aparición mediante una publicación que destacó a "un León suelto en tierras brasileñas".

En la antesala de este cruce clave, las cámaras de la señal TN encontraron a Salvi cuando disputaba un partido de fútbol playero junto a varios hinchas del Pincha. Los hinchas lo identificaron de inmediato y se aproximaron para saludarlo.

"Tengo mucha emoción. Siempre quería venir acá, es mi sueño. ¡Vamos Estudiantes!", manifestó el chico ante la consulta. Salvi cobró notoriedad durante los últimos meses gracias a los contenidos publicados por su padre en Instagram. Con su simpatía característica, relató los pormenores del viaje hacia Río de Janeiro.

"Mi papá consiguió la entrada. La pasamos muy lindo. La gente siempre me alienta, me dicen de todo", contó de forma natural, a la par de sus pases con la pelota entre los hinchas que le demostraban su afecto.

La fama de Salvi ya resulta habitual en el mundo del fútbol nacional. Su imagen trascendió a causa de sus divertidas rutinas de práctica, sus falsas concentraciones y su amor incondicional por el conjunto albirrojo y por la Selección Argentina.

Este nivel de exposición le permitió conocer en persona a Lionel Scaloni. El entrenador de la Albiceleste lo sorprendió en medio de la grabación de una publicidad, le firmó una pelota y le obsequió un recuerdo inolvidable. Además, compartió un momento especial con los hijos de Lionel Messi durante la despedida del 10 en la Selección.