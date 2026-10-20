“Es un viaje con mucha ilusión y esperanza”

Estudiantes vive estos días con la emoción a flor de piel y una alteración de sentimientos que atraviesa cada rincón del mundo albirrojo. El momento que transita en el plano internacional invita a mostrar su costado más sensible, sin descuidar las obligaciones deportivas. En este contexto, una de las voces de mando dentro del plantel que conduce Alexander Medina es José Sosa, quien se expresó sobre las sensaciones que rodean al equipo en la antesala de una cita trascendental.

Este jueves, el Pincha se jugará el pase a la final de la Copa Libertadores. La tarea no será sencilla: enfrente estará Flamengo, vigente campeón del certamen, en Río de Janeiro y ante su gente. Sin embargo, puertas adentro mantienen viva la ilusión y creen que pueden cruzar el Rubicón una vez más. “Internamente sabemos lo que nos jugamos y podemos conseguir. Es un viaje con mucha esperanza y mucha ilusión”, expresó el Príncipe ante los medios, luego de la caída frente a San Lorenzo en UNO.

La derrota en el torneo local dejó un sabor amargo y encendió las alarmas por el rendimiento del equipo, aunque el calendario no da demasiado margen para quedarse en lamentos. Con la semifinal a la vuelta de la esquina, el desafío será dejar atrás lo ocurrido y recuperar las mejores sensaciones para afrontar una noche que puede quedar marcada en la historia reciente del club.

En esa misma línea, Sosa, quien volvió a ser titular luego de varios partidos, reconoció el dolor que dejó el último resultado y la necesidad de cambiar rápidamente el foco. “Nos duele llegar al partido con Flamengo de esta manera. Hay que cambiar el chip lo más rápido posible”, sostuvo el mediocampista, con la mirada puesta en el compromiso que puede depositar al Pincha en una nueva final continental.

El experimentado volante también hizo referencia al sentir de los hinchas, atravesados por la ansiedad y la expectativa que genera la posibilidad de volver a pelear por la gloria. “Uno entiende el pensamiento de la gente, sabemos todo lo que nos jugamos. Es difícil decir que nos falta. Hay que tratar de conseguir puntos en los momentos importantes. Cada partido de acá al final va a ser importantísimo”, señaló.

“Internamente sabemos muy bien el partido que nos jugamos”, expresó el Principito

Por otro lado, el medicampista fue consultado acerca de su continuidad en el Club. Ante esto, respondió: “No lo sé, todavía quedan partidos, creo que hay que enfocarse más que nada en todo lo que tenemos todavía. Sería una parte muy egoísta o individual hablar de algo que que me involucra a mí y tendría cierta repercusión, así que trato de de mantenerme al margen de lo individual para poner el foco total en lo grupal y en todo lo que viene, que es muy importante”.

Cabe señalar que José Sosa tiene vínculo con la Institución hasta diciembre de este año.