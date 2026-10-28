“Esperemos que lo haga bien y al final podamos hablar de fútbol”

Riquelme palpitó el Superclásico y evitó opinar de Nicolás Ramírez. “Creo que los árbitros no la están pasando muy bien, por más que es un partido único; es el clásico más hermoso del mundo”.

En este sentido, prefirió enfocarse en los futbolistas y en cómo se podrá desarrollar el encuentro: “Tenemos la suerte de que los dos equipos cuentan con jugadores muy buenos. Creo que va a ser un gran partido y ojalá que lo podamos disfrutar mucho, pero si vamos a estar declarando y presionando a los árbitros, también estamos causando nervios”.

Agregó cómo se maneja él en el ámbito previo a un tipo de partido como el clásico, en cuanto a las dudas que puedan dejar los árbitros: “Trato siempre de confiar en quien toque. Esperemos que lo haga bien y que el domingo se pueda ver un partido de fútbol. Siempre voy a desear que mi equipo pueda ganar; pero al final este va a ser un gran partido”.

Finalizando la entrevista, confirmó que la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera será el “20 de diciembre”, la cual en un momento parecía imposible que se de, debido a las diferencias que hay entre ambos emblemas del club de la Ribera: “Mi relación con Tevez es normal. Le dije que él no se puede perder ese momento, que el club está a disposición, tiene que mirar solamente que el equipo no tenga fecha ese fin de semana. El hincha de Boca lo quiere mucho y lo único que queremos es que, si él decide ese día tener su fiesta, haremos todo”.