“No me parece hablar en la tele de los árbitros”

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en la que se expresó sobre distintos temas que atraviesa su club en este momento: la actualidad y el posible arbitraje para el próximo Superclásico de este domingo en la Bombonera, además de confirmar la despedida de Carlos Tévez.

Riquelme comenzó expresando el pensamiento que tiene con respecto a las críticas constantes ante las tantas polémicas que envuelven cada fecha del fútbol argentino: “yo creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder, cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro”,

Además opinó sobre la disputa que viene teniendo River con AFA y las últimas declaraciones del técnico y jugadores del Millonario afirmando que son perjudicados: “No me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro, a mí no me sale, prefiero a veces callarme y creo que es lo mejor porque ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible, se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol”.

Aunque afirmó que se debería actuar de una manera distinta ante las polémicas: “Es real que cuando un árbitro comete errores muy grandes tendría que ser sancionado. Me parece que tendrían que ser las reglas normales tanto para jugadores como para el juez, pero a mí no me gusta cuando siempre se culpa al árbitro; a la larga yo siempre creo que gana el que mejor juega”.

El dirigente deportivo de Boca, Raúl Cascini, había declarado de forma polémica: “Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso… y hoy es técnico”; a lo que Riquelme, sin tocar el tema puntalmente, comparó a los diferente técnicos del Xeneize: “Cuando hemos tenido la posibilidad de decidir que dirija Battaglia o Ibarra se han dicho muchas cosas. Después tuvimos la suerte de que los dos han ganado, creo que dos títulos cada uno. Sabemos que las cosas para nuestro lado se manejan diferente”.