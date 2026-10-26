Si Nacho Fernández e Ignacio Miramón son las grandes figuras de este Lobo del Pata Pereyra, el podio del semestre lo completa Agustín Auzmendi. El delantero, a fuerza de goles y de entrega, se ganó un lugar de privilegio en el equipo y le generó a la dirigencia la necesidad de asegurar su continuidad para 2027.

“Hemos hablado. La intención del club está, obviamente que la mía también. Estoy muy feliz acá, me encantaría quedarme. Después veremos el tema económico y si se da o no, pero estoy muy feliz”, dijo Auzmendi tras la victoria ente Sarmiento. Para su continuidad, Gimnasia debe hacer uso de la opción de 900 mil dólares por el 80% de su pase.

El delantero se mostró “contento por el triunfo” ante el Verde. “Venimos jugando muy bien”, aseguró y no se lamentó por no haber convertido: “No quiso entrar pero lo importante es que se ganó. Hicimos un gran partido en todas las líneas”.

La victoria del viernes fue cómoda como pocas en el torneo. “Esto es Gimnasia. Hemos sufrido todo el torneo y contra Sarmiento pudimos lograr una ventaja de dos goles y mantenerla. Es muy importante para nosotros poder lograr eso”, expresó Auzmendi.

Gimnasia es un equipo comprometido y solidario. Al respecto, el goleador señaló: “Tenemos un esfuerzo muy grande de todo el equipo. Estamos muy bien físicamente, que es lo importante, porque no sentimos el desgaste. Los de arriba somos los primeros defensores y tenemos que acompañar a todo el equipo para recuperar lo más alto posible la pelota”.

La unión del plantel es uno de los puntos de apoyo de la gran campaña tripera. “Tenemos un gran grupo. Jugadores, cuerpo técnico, todos estamos por el mismo objetivo, que es lo importante. Estamos en una linda zona, tanto en playoffs como en Copa Sudamericana, cumpliendo objetivos, pero queremos más. Ojalá podamos dejarle algo lindo al club”, manifestó Auzmendi.

El chavense dijo que han “conseguido muchos puntos que son importantes. Sabíamos que era un partido muy duro pero el equipo se plantó y jugó muy bien” y que “la idea es seguir sumando, conseguir todos los objetivos y dejarle algo lindo a la gente, que se sienta representada por nosotros”. Sin dudas, los ocho partidos sin derrotas han aumentado la confianza de un equipo que está atravesando su mejor momento en el temporada.

“Tenemos un gran grupo. Jugadores, cuerpo técnico, todos estamos por el mismo objetivo”