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Estudiantes aprobó el balance en la Asamblea y anunció una baja del 21% de su pasivo

La reunión se realizó este sábado en el Estadio UNO, con la presencia de Juan Sebastián Verón. La dirigencia presentó los principales indicadores económicos del club, informó una deuda total de $38.539 millones y destacó el crecimiento de la masa societaria, que llegó a 63.002 integrantes.

Por Redacción

Estudiantes de La Plata realizó este sábado su Asamblea General Ordinaria en el Estadio UNO, donde los socios aprobaron los estados contables del último ejercicio y el presupuesto económico-financiero para el período 2026-2027. Durante la reunión, la institución presentó los números de su situación económica y destacó una reducción del 21,47% del pasivo.

Según los datos difundidos durante la asamblea, el pasivo total del club quedó en $38.539 millones, mientras que el resultado contable del ejercicio fue de $457 millones. Además, la institución informó que generó fondos operativos por $24.851 millones.

El encuentro comenzó a las 10 y contó con la presencia del presidente Juan Sebastián Verón. Allí, la dirigencia expuso los principales indicadores financieros y las proyecciones económicas para la próxima temporada.

Los números que presentó el Pincha

Entre los datos destacados del balance, Estudiantes informó una reducción del 41% en la deuda vinculada al mercado de pases y una caída del 14% en los gastos ordinarios. También señaló que contaba con $1.000 millones en capital de trabajo.

En cuanto a los ingresos, el club registró un incremento del 32% en los recursos provenientes de las copas, una suba del 95% en publicidad y marketing y un crecimiento del 6% en los ingresos por cuotas sociales.

De acuerdo con la información presentada, el pasivo representa el 18% del activo de la institución. Estos indicadores formaron parte de la exposición económica que acompañó la aprobación de las cuentas.

El presupuesto para 2026-2027

Durante la asamblea también se puso a consideración el presupuesto correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de julio de 2026 y el 30 de junio de 2027.

La planificación contempla una inflación anual del 25%, aumentos proyectados del mismo porcentaje para las paritarias y la cuota social, y ventas de jugadores por 10 millones de dólares.

En materia deportiva, el presupuesto tomó como referencia la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, instancia que el club consignó como cumplida, y proyectó la participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2027.

Además, la institución previó una caja inicial de $5.946 millones y una caja final de $5.165 millones para el período.

Estudiantes informó que superó los 63.000 socios

Otro de los puntos destacados fue el crecimiento de la masa societaria. Según los números difundidos, Estudiantes alcanzó los 63.002 socios en octubre de 2026, en el marco de la campaña impulsada por la institución para sumar asociados.

Durante la presentación, el secretario de Finanzas, Juan Martín Ongay, remarcó la importancia de asociarse para acompañar económicamente al club.

La dirigencia también señaló que la inversión realizada en los últimos cuatro mercados de pases equivale al 90% del monto que demandó la construcción del Estadio Jorge Luis Hirschi.

De esta manera, la asamblea permitió repasar la situación financiera del Pincha, aprobar el balance del último ejercicio y establecer las principales previsiones económicas para la próxima temporada.

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