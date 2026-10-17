Verón cuestionó la sanción de la AFA y apuntó contra la Conmebol por la habilitación de Marcos Rojo

Luego de la Asamblea Ordinaria, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, dialogó con los periodistas presentes sobre lo sucedido en la Supercopa Internacional y se refirió también a la decisión de la Conmebol de no habilitar a Marcos Rojo para las semifinales de la Copa Libertadores.

“En algún punto, la entiendo porque se dieron situaciones que posiblemente no están bien. Por otro lado, la sentía justa por lo que habíamos vivido y por lo que vivió la gente. Está bien”, señaló la Brujita sobre la sanción de tres meses que le impuso el Tribunal de Disciplina por ingresar al campo de juego y encarar al árbitro Darío Herrera.

Consultado sobre las razones que lo llevaron a ingresar a la cancha, Verón detalló lo siguiente: “No fue por el partido, fue por todo lo que se estaba generando y se había generado en el día, más que nada”.

Por otra parte, el presidente del Pincha opinó también sobre la resolución de la Conmebol con respecto a la habilitación de Rojo por la lesión de Gabriel Neves. “Lo que pasó para mí fue totalmente injusto y arbitrario. Hicimos una presentación por eso. Obviamente te da bronca, pero tenés que seguir”, lamentó.

“Marcos hace un esfuerzo grande, entiendo sus ganas de jugar y nosotros hicimos todo para que estuviera. No se pudo y vamos a hacer todo el esfuerzo para que pueda estar en la vuelta”, argumentó más tarde.

Finalmente, Verón destacó el rendimiento de los jugadores durante el partido de ida contra Flamengo en UNO. “El equipo respondió como tenía que hacerlo, la gente también, y jugamos nuestro partido”, sentenció.