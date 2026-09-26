Estudiantes, en busca de una nueva corona

A partir de las 16.00 en la Madre de todas las Ciudades, Estudiantes tiene una nueva cita con la historia. Buscará bordar su estrella 17 en el escudo al medirse ante Rosario Central por la final de la Supercopa Internacional. Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en la calurosa tarde santiagueña, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. El encuentro podrá seguirse por ESPN Premium y D Sports. Además, el equipo de la Supertransmi lo transmitirá por FM La Redonda 100.3.

La final se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades y enfrentará al ganador del Trofeo de Campeones –Estudiantes– con el reconocido Campeón de Liga 2025 –Rosario Central–.

Los dirigidos por Alexander Medina van en busca de una nueva consagración y de seguir alimentando una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. Además, el encuentro puede significar el primer título del entrenador uruguayo como capitán en jefe de la Institución. Del otro lado estará un Rosario Central que obtuvo su lugar en esta definición por haber finalizado en lo más alto de la tabla Anual de la temporada 2025.

Más allá de la importancia del trofeo, la previa estuvo marcada por las diferentes miradas que existen alrededor de esta final. En Rosario la consideran una oportunidad ideal para ratificar el gran año realizado y sumar una nueva estrella. También aparece como una ocasión para cerrar viejas heridas. “Queremos ganar por orgullo, por lo que pasó hace un tiempo atrás”, sostuvo el capitán Marco Ruben en la previa al juego, haciendo alusión al “espaldazo” de 2025, en los Octavos del Clausura, donde en forma de protesta ante el título de escritorio concedido Central, Estudiantes le dio la espalda a los “campeones de liga” cuando salían al campo de juego.

Del lado albirrojo, en cambio, el foco parece dividirse entre esta definición y los desafíos que asoman en el horizonte inmediato. en declaraciones radiales, el propio presidente estudiantil, Juan Sebastián Verón fue sincero al sostener que el choque ante Platense por Cuartos de final de Copa Argentina es más importante. “Es una final y hay que respetarla, pero el partido del jueves es mucho más trascendental pensando en el 2027”, sostuvo el mandamás pincha.

Con respecto al equipo, Medina pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición. La delegación viajó prácticamente completa a Santiago del Estero, aunque Tiago Palacios y Joaquín Correa quedaron descartados por lesión y no formarán parte del banco de suplentes. La intención del cuerpo técnico es afrontar la definición con una base muy similar a la que viene utilizando en los compromisos más importantes de la temporada.

La principal novedad estaría en la mitad de la cancha. Gabriel Neves aparece con muchas chances de ingresar desde el arranque para acompañar a Ezequiel Piovi y darle mayor equilibrio al equipo. De esta manera, Alexis Castro y Baltasar Rodríguez tendrían más libertad para soltarse en ataque y conectarse con los hombres de punta. El resto de la estructura sería la misma que viene sosteniendo el entrenador en las últimas semanas.

Estudiantes llega a esta definición con la confianza que otorgan los antecedentes recientes. El conjunto albirrojo supo acostumbrarse a jugar partidos decisivos y logró transformarse en uno de los equipos más ganadores del fútbol argentino en los últimos años. La obtención de la Copa Argentina, la Copa de la Liga y los Trofeos de Campeones son muestras de un ciclo que encontró en las finales un terreno favorable.

En la vereda de enfrente estará un Rosario Central que atraviesa un gran presente en el plano local y que se mantiene en los puestos de vanguardia. Jorge Almirón, sin embargo, deberá afrontar una baja sensible, ya que no contará con Jaminton Campaz debido a la fecha FIFA. Además, el entrenador trabajó durante la semana con una línea de cinco defensores para intentar neutralizar el poder ofensivo del Pincha.

La historia, los antecedentes recientes y el peso de una nueva estrella convierten a la tarde santiagueña en una parada de enorme importancia para ambos clubes. Estudiantes sabe que una consagración le permitiría seguir agrandando su legado y alcanzar la estrella número 17 de su historia. Rosario Central, por su parte, intentará reafirmar su protagonismo y quedarse con un trofeo que también puede marcar una época.

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