Todos a bordo: los 30 convocados de Medina para la final

Con plantel completo en Santiago del Estero, Estudiantes realizó en la tarde de ayer la última práctica para final de esta tarde frente a Rosario Central. Entre las novedades de la nómina se destaca la presencia de Tiago Palacios y Joaquín Correa –lesionados– que viajaron para acompañar al plantel, y quedarán fuera del banco de los relevos.

la lista de los 30 citados

Arqueros: Fernando Muslera, Fabricio Iacovich, Rodrigo Borzone.

Defensores: Santiago Núñez, Valente Pierani, Leandro González Pirez, Eric Meza, Eros Mancuso, Joaquín Pereyra, Gastón Benedetti, Santiago Arzamendia, Ramiro Funes Mori, Tomás Palacios.

Mediocampistas: Tiago Palacios, Bautista Kociubinski, Jalil Elias, José Sosa, Ezequiel Piovi, Gabriel Neves, Baltasar Rodríguez, Brian Aguirre, Alexis Castro, Joaquín Tobio Burgos, Miguel Monsalve, Joaquín Correa.

Delanteros: Fabricio Pérez, Lucas Alario, Edwuin Cetré, Adolfo Gaich, Guido Carrillo.