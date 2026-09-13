Estudiantes: renovó las ilusiones con un éxito

Primero hay que saber sufrir… como cantaba el Polaco Goyeneche. Así fue el triunfo de Estudiantes, que derrotó 2-1 a Platense con un gol en el tiro del final, como contradiciendo al tango, y sumó tres puntos de oro en sus aspiraciones de ingresar a los playoffs y no perder terreno en la tabla Anual.

El Pincha, que venía de capa caída tras los traspiés en el Clausura y el empate ante Corinthians por la Copa Libertadores, salió con una propuesta más ofensiva en los primeros minutos, aunque Platense también se animó a insinuarse. El equipo de Alexander Medina buscó lastimar por afuera, con Pérez y Cetré como principales vías de ataque, ante la falta de creatividad en la mitad de la cancha.

Con el correr de los minutos, el Calamar comenzó a imponer condiciones. Un remate desviado de Zapiola y algunos centros sin destino fueron las aproximaciones de un rival que aprovechó las imprecisiones albirrojas. El partido no terminaba de armarse y el primer cuarto de hora pasó entre errores y escasa precisión.

En definitiva, el primer tiempo fue un verdadero concierto de imprecisiones. El juego no encontraba director de orquesta hasta que Neves agarró la varita y puso algo de música: metió una pelota profunda hacia la derecha para la corrida de Cetré, quien levantó el centro para la aparición de Adolfo Gaich. El delantero conectó de primera y, con un planchazo sobre la pelota, venció a Cozzani. El festejo, sin embargo, quedó demorado por la revisión del VAR.

La alegría duró poco. Una desatención en la mitad de la cancha y otra en la última línea le permitieron a Platense llegar al empate. Amarfil bajó de cabeza la pelota dentro del área y Mainero definió de emboquillada para dejar todo igualado.

Después del 1-1, Estudiantes tuvo alguna aproximación más, aunque sin la claridad necesaria para volver a desnivelar antes del descanso.

Lo cierto es que durante el primer acto las principales falencias albirrojas estuvieron en la última línea. Por eso, en el entretiempo, Medina decidió mover las piezas del tablero y apostó por el ingreso de González Pirez en lugar de Pierani, buscando mayor experiencia en la zaga central.

El complemento mostró a un Estudiantes mucho más decidido. Neves avisó de entrada con un remate que Cozzani envió al córner y esa jugada terminó siendo un síntoma de lo que vendría. El Pincha asumió el protagonismo, adelantó sus líneas y obligó a Platense a refugiarse cada vez más cerca de su arco.

Al notar que su equipo estaba preparado para dar el golpe, el Cacique volvió a mover el banco y mandó a la cancha a Tobio Burgos y Correa en busca de creatividad y frescura. Ambos ingresaron bien y le dieron otra dinámica a los ataques albirrojos.

Por momentos los equipos se prestaron la pelota, pero Estudiantes fue el que tuvo las mejores oportunidades. Cetré, uno de los puntos altos de la tarde, desperdició una chance inmejorable cuando su remate se fue por encima del travesaño, tras la vehemencia del disparo.

Con el reloj corriendo y el empate resistiendo, Medina decidió quemar las naves. El entrenador recurrió a otros habituales titulares, como Castro y Carrillo, para intentar encontrar el premio que el equipo venía mereciendo.

Y cuando parecía que la igualdad se decretaba en la tarde de UNO, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. El Tanque de Magdalena desafió y contradijo al tango y, en el tiro del final, puso cifras definitivas con un sablazo que anticipó a Cozzani, que cayó sin posibilidades ante su caño izquierdo.

De esta manera, Estudiantes sumó tres puntos valiosos que lo ilusionan con ingresar a la zona de playoffs y acomodarse en la tabla Anual. Con este triunfo, el equipo llega envalentonado a la batalla de San Pablo, donde buscará quedar entre los cuatro mejores clubes de América.

El ingreso de los habituales titulares, en el complemento, potenció al equipo para sellar un triunfo

Chau racha Con la victoria de ayer sobre Platense, Estudiantes quebró una racha adversa de tres encuentros sin triunfos, con dos derrotas y un empate. El último éxito albirrojo en el torneo Clausura fue en el clásico ante Gimnasia, por la quinta fecha. Con la victoria de ayer sobre Platense, Estudiantes quebró una racha adversa de tres encuentros sin triunfos, con dos derrotas y un empate. El último éxito albirrojo en el torneo Clausura fue en el clásico ante Gimnasia, por la quinta fecha.

VIDEO | Gol de Estudiantes, Guido Carrillo

VIDEO | Gol de Estudiantes, Adolfo Gaich





VIDEO | Gol de Platense, Gastón Mainero

VIDEO | Desde UNO, Lucas Finochio