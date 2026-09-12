Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs. Platense

Por Rodrigo Cantón (rcanton@eldia.com)

El mejor

GUIDO CARRILLO (7)

Un puñado de minutos le bastó al 9 de Estudiantes para rescatar una victoria fundamental como local y llegar con envión a la revancha con Corinthians del miércoles. Fue el protagonista necesario para que el Pincha vuelva a sumar de a tres en Uno y no perdonó en una de las pocas que le quedó para darle el triunfo a los dirigidos por Alexander Medina.

El peor

GASTÓN BENEDETTI SIGUE CON SU NIVEL EN DESCENSO (4)

Fue participe necesario en la igualdad del Calamar y si bien su rendimiento levantó algo en el complemento, su versión futbolística está lejos de ser la ideal. Le están costando todos los partidos.

El árbitro

MACHERONI Y UN PARTIDO DONDE LE FALTÓ AUTORIDAD (5)

Si bien no hubo jugadas polémicas, al juez principal se lo notó falto de carácter para llevar el partido con rienda corta y que no se le torne tan trabado. Amonestó injustamente a José Sosa.

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Fabricio Iacovich (6)

Platense le llegó bastante poco. No tuvo responsabilidad en el gol

Eric Meza (5)

Aportó más en ofensiva que en defensa. En el complemento sufrió bastante cuando Platense eligió su sector para atacar.

Santiago Núñez (6)

Solvente y firme en defensa. No se complicó cuando tuvo la pelota en los pies.

Valente Pierani (5)

Lo anticiparon en primera instancia para que la pelota le llegue a Mainero. Salió reemplazado en el entretiempo.

Gastón Benedetti (4)

Nuevamente el gol visitante llegó por su sector. Su nivel sigue en caída.

Gabriel Neves (6)

Alternó buenas y malas decisiones. En sus pies tuvo el 2-1 en el arranque del complemento. Fue uno de los mejores en la tarde de Uno.

Jalil Elías (5)

Le costó acomodarse al juego del equipo y al ritmo del partido. Salió reemplazado en el complemento.

Fabricio Pérez (5)

Flojo partido del sanjuanino. Nunca pudo desnivelar y ser peligroso en ataque.

José Sosa (5)

Intentó aportar claridad cada vez que la pelota pasó por sus pies, pero le costó el partido.

Edwuin Cetré (6)

El más activo en la ofensiva albirroja. Mostró algo de lo que supo ser su mejor versión aportando velocidad y desequilibrio.

Adolfo Gaich (6)

Volvió al gol, pese a que la alegría duró poco para el equipo, tuvo pocas ocasiones pero estuvo activo en ataque.

INGRESARON

Leandro González Pirez (6)

Buen ingreso, con rodaje va retornando a su nivel y se mostró sólido.

Joaquín Correa (6)

Le costó el ingreso desde el banco. El equipo necesitó de él pero pudo aportar poco del desnivel que suele darle a la ofensiva albirroja.

Joaquín Tobio Burgos (6)

Buenos minutos del nacido en Chascomús. Movedizo y veloz con la pelota en los pies.

Alexis Castro (6)

Ingresó para darle juego desde la mitad de la cancha al equipo y pudo hacerlo. Criterioso cada vez que la pelota le llegó para distribuir el juego.

Guido Carrillo (7)

Pocos minutos le bastaron para demostrar que es el delantero y uno de los jugadores más valiosos del plantel de Alexander Medina. El hombre clave.

PROMEDIO: 5,56