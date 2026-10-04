Estudiantes se prepara para sumar a Rojo en City Bell

El regreso de Marcos Rojo a Estudiantes es un hecho. Como informó este matutino en su edición anterior, el defensor logró destrabar su salida de Racing para pegar la vuelta y disputar la Copa Libertadores con el Pincha. Se espera que en la semana se presente en City Bell para firmar su contrato y sumarse al plantel.

Fueron días de mucha adrenalina, información errónea, llamados e idas y vueltas, pero finalmente, el hijo pródigo regresa a casa. Si bien hay una gran porción de hinchas albirrojos que no están de acuerdo con el retorno del futbolista, a la operación solo le resta el gancho.

Por su parte, en la jornada de ayer, Racing dio a conocer la lista de concentrados para el partido de esta noche ante Estudiantes de Río Cuarto en Córdoba, donde el entrenador Sebastián Romero no citó al hombre de 36 años en la convocatoria. Las discusiones con Diego Milito y la firme postura de no entrenarse a la par de sus compañeros, terminó en esta decisión final.

Con lo que respecta a los números de la operación, todavía no se dieron a conocer las cifras, aunque lo claro, es que Rojo resignará la deuda que la Academia tiene con él, al mismo tiempo que Estudiantes le pagará un resarcimiento por los meses de interrupción del contrato. La cifra que circula ronda por el millón de dólares, aunque todo queda sujeto a como al futuro del Pincha en la cita máxima del continente.

Por otro lado, cabe señalar, que Marcos Rojo no podrá ocupar el lugar de Gabriel Neves en el Torneo Clausura debido a que pasaron más de cuatro meses de iniciado el campeonato. De esta manera, solamente estará habilitado para disputar la Copa Libertadores.

Se viven horas intensas en City Bell y en la sede de calle 53. La ansiedad por cerrar el pase e inscribirlo en el certamen internacional es sideral. A su vez, el entrenador quiere sumarlo lo antes posible al equipo para comenzar con los trabajos correspondientes. Hoy y mañana son días claves para sellar definitivamente el regreso del hijo pródigo. Se espera que el jugador mantenga un contacto los medios.