Estudiantes vende pasajes para ir a ver la final de la Libertadores: cómo sacarlos y precios

Estudiantes ya puso a la venta los pasajes de los micros que fletará para los socios e hinchas que viajen a Uruguay a ver la final de la CONMEBOL Libertadores ante Palmeiras, que se disputará el próximo sábado 28 de noviembre a las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo. "El Club pondrá a disposición de sus socios y socias un servicio de micros para acompañar al equipo en Uruguay", destacó en un comunicado, mientras que acxaró que "el pasaje de micro no incluye la entrada a la final. Cada socio o socia será responsable de adquirir su localidad para el encuentro mediante los procedimientos establecidos por CONMEBOL". Cabe destacar que ayer se agoraron todas las localidades disponibles, lo que volvió a generar bronca en el mundo albirrojo.

"Con el objetivo de acompañar el esfuerzo económico que representa estar presente en una nueva final continental, Estudiantes asumirá el 70% del costo del traslado, permitiendo que sus socios y socias puedan acceder al viaje por un valor de $50.000 por persona", agregó.

En ese sentido informó que "esta iniciativa forma parte del compromiso institucional de acompañar a quienes siguen al equipo en cada competencia, especialmente en un año marcado por los numerosos viajes y el esfuerzo que implica estar presentes en las distintas instancias de la Copa".

Lo cierto es que la venta de los pasajes comenzó este jueves 12 de noviembre a las 10.00, mediante la aplicación UNO y el sitio web ticketing.estudiantesdelaplata.com.

Ventanas de venta

Asimismo se indicó que con el objetivo de ordenar el ingreso de usuarios a las plataformas y facilitar el proceso de compra, la comercialización se organizó mediante ventanas de acceso según el puntaje del ranking de socios. Este es el esquema:

Jueves 12/11, de 10.00 a 18.00: socios de 1000 a 400 puntos; interior de 1000 a 300 puntos

Viernes 13/11, de 10.00 a 18.00: socios de 399 a 0 puntos; interior de 299 a 0 puntos

Sábado 14/11, desde las 10.00: venta liberada

Se explicó que la tercera ventana se habilitará únicamente en caso de existir pasajes remanentes y permanecerá abierta hasta agotar la disponibilidad. Y se aclaró que ninguna de las ventanas garantiza la disponibilidad de pasajes.

"Su implementación responde exclusivamente a la necesidad de organizar el acceso a las plataformas de venta y evitar inconvenientes por la cantidad de usuarios que puedan ingresar simultáneamente", agregaron desde el Pincha. Manifestaron que estarán habilitados los medios de pago habituales de las plataformas de venta del Club.

Asimismo desde el Club informaron que "el servicio mantendrá la modalidad habitual de los viajes en micros organizados por Estudiantes para sus socios y socias", y que "la salida será el viernes 27 de noviembre desde el Estadio UNO, en un horario que se confirmará oportunamente de acuerdo con las disposiciones de los organismos de seguridad". El recorrido no contempla paradas intermedias y el regreso se realizará inmediatamente después de finalizado el partido.

Viajes a través de agrupaciones

El servicio de venta anunciado está destinado a los socios y socias que deseen viajar por fuera de los micros organizados por las agrupaciones. Quienes viajen habitualmente mediante una agrupación deberán comunicarse directamente con ella para gestionar la adquisición de sus pasajes, a través de los canales habituales.

"El Club también acompañará económicamente los traslados organizados por las agrupaciones", aseguraron en el comuncado.

Documentación para viajar a Uruguay

Asimismo, Estudiantes informó qué documentación deberán portar los hinchas para ingresar a Uruguay. "Cada persona será responsable de contar con la documentación necesaria para salir de Argentina e ingresar a Uruguay, de acuerdo con los requisitos establecidos por las autoridades migratorias de ambos países", precisaron desde el Club.

Se recomienda verificar con anticipación la vigencia y el estado de los documentos de viaje, así como las autorizaciones correspondientes en caso de viajar con menores de edad. Los requisitos pueden consultarse en el sitio oficial de la Dirección Nacional de Migraciones. "El cumplimiento de las condiciones migratorias será responsabilidad de cada pasajero. Quienes no cuenten con la documentación exigida no podrán continuar el viaje hacia Uruguay", concluyeron.