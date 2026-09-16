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Copa Conmebol Libertadores

Estudiantes vs Corinthians | La Brujita Verón, como uno más del plantel en Brasil

EL DIA en Brasil

Por Redacción

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, en esta ocasión decidió acompañar al plantel que esta noche buscará el pase a la semifinal de la Copa Libertadores cuando desde las 21.30 enfrente al Corinthians. Tras el empate 1-1 en UNO, este miércoles el Pincha se juega el todo por el todo de cara a seguir alimentando el gran objetivo de este 2026, por lo que la "Brujita" no dudó en apoyar a los protagonistas durante el viaje.

Según pudo comprobar este diario, a Verón se lo vio en el hotel Marriot, ubicado a las afueras de San Pablo, donde se sacó fotos tanto con los hinchas albirrojos que fueron a hacer el aguante a Brasil como con ocasionales turistas y residentes brasileños que se hospedaban allí. Además se mostró como uno más del plantel de Estudiantes, con permanente contacto con los jugadores y el resto de la comitiva de la comisión directiva.

Además estará esta noche siguiendo las alternativas del gran choque copero entre el Pincha y el Timao, en un estadio que lucirá a pleno ya que se disputará con entradas agotadas. Y no es para menos porque ambos elencos intentarán quedar entre los 4 mejores del continente.

La Brujita, que fue campeón de la Libertadores en 2009 tras ganarle la final a Cruzeiro en Belo Horizonte, sabe que el Pincha se juega una parada brava, por lo que, con su presencia, busca darle todo el apoyo al primer equipo de cara a este trascendental partido eliminatorio.

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