Estudiantes vs Corinthians | La Brujita Verón, como uno más del plantel en Brasil

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, en esta ocasión decidió acompañar al plantel que esta noche buscará el pase a la semifinal de la Copa Libertadores cuando desde las 21.30 enfrente al Corinthians. Tras el empate 1-1 en UNO, este miércoles el Pincha se juega el todo por el todo de cara a seguir alimentando el gran objetivo de este 2026, por lo que la "Brujita" no dudó en apoyar a los protagonistas durante el viaje.

Según pudo comprobar este diario, a Verón se lo vio en el hotel Marriot, ubicado a las afueras de San Pablo, donde se sacó fotos tanto con los hinchas albirrojos que fueron a hacer el aguante a Brasil como con ocasionales turistas y residentes brasileños que se hospedaban allí. Además se mostró como uno más del plantel de Estudiantes, con permanente contacto con los jugadores y el resto de la comitiva de la comisión directiva.

Además estará esta noche siguiendo las alternativas del gran choque copero entre el Pincha y el Timao, en un estadio que lucirá a pleno ya que se disputará con entradas agotadas. Y no es para menos porque ambos elencos intentarán quedar entre los 4 mejores del continente.

La Brujita, que fue campeón de la Libertadores en 2009 tras ganarle la final a Cruzeiro en Belo Horizonte, sabe que el Pincha se juega una parada brava, por lo que, con su presencia, busca darle todo el apoyo al primer equipo de cara a este trascendental partido eliminatorio.