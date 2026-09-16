Estudiantes: va por el gran paso ante Corinthians

El conjunto de Alexander Medina afronta lo que es, hasta el momento, el encuentro más trascendente de este 2026 para él y sus dirigidos. En busca de quebrar el maleficio de 17 años sin poder meterse entre los cuatro mejores equipos del continente, el Pincha visita al Corinthians desde las 21:30 hs en el Neo Química Arena de San Pablo por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores y con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

En un estadio que se espera que esté colmado, el León irá por el boleto a las semifinales del certamen más prestigioso a nivel clubes del fútbol sudamericano, tras lo que fue el 1-1 con goles de Alexis Castro y Kaio César en Uno la semana pasada. Sin embargo, el duelo en tierras paulistas asoma bastante distinto a como se dio en La Plata, al menos por parte del Timão, que deberá asumir otra postura siendo local.

Estudiantes, por su parte, tendrá el retorno a la defensa de Tomás Palacios para este trascendental choque, debido a la ausencia de Gastón Benedetti, que llegó al límite de tarjetas amarillas y se perderá el choque frente a los brasileños. Esa sería la única variante impuesta por el DT uruguayo para ir en busca de la clasificación, aunque también podría imponerse un esquema con cinco defensores, según declaró el propio “Cacique” en conferencia de prensa.

El Pincha viene con el envión de haber vuelto a la victoria en el Torneo Clausura, cuando sobre la hora gracias al gol de Guido Carrillo venció 2-1 a Platense como local y así cortó una racha tres presentaciones sin ganar en el torneo, lo que le sirvió también para llegar con envión a la cita copera.

En lo que es el plano continental, el conjunto albirrojo fuera de casa únicamente cayó ante Flamengo por la fase de grupos, cuando en el Maracaná por la fecha 5 del grupo A, el Fla lo derrotó 1-0 por el gol de Pedro a los 65’. En las restantes tres salidas de Uno, empató 1-1 con Deportivo Independiente Medellín y Cusco F.C. y venció categóricamente a Universidad Católica en octavos de final para llegar a la instancia que se encuentra disputando actualmente.

Enfrente, el local Corinthians llega en medio de fuertes críticas por parte de sus hinchas, producto de la mala producción en el Brasileirao, donde marcha en el puesto 13 con 32 unidades y tras perder con una formación suplente el último fin de semana ante el líder Flamengo, quedó a cuatro puntos del descenso. Sin embargo, pese a la pésima campaña en el campeonato local, se encuentra a un punto de meterse en la Copa Sudamericana del próximo año.

Además, tras ganarle y eliminar a Rosario Central en el plano continental, los dirigidos por Fernando Diniz no volvieron a conocer la victoria en casa, perdiendo 1-0 con Santos y con el último de la tabla, Chapecoense en el certamen local. Pese a ello, en lo que es la actual edición de la Libertadores se ha hecho fuerte como anfitrión, con tres triunfos ante Independiente Santa Fe, Peñarol y el Canalla, y una derrota en la fase de grupos ante Platense en lo que su último choque del grupo E, donde terminó como líder con once unidades.

Para recibir al León, el DT que ya sabe lo que es levantar el máximo galardón a nivel continental, cuando venció a Boca siendo técnico de Fluminense, no parece tener en mente cambios y guardó lo mejor de su plantel por la fecha 27 del torneo de Brasil. De esta manera, los mismos once que saltaron hace una semana al campo de juego de Uno, volverían a repetir presencia para buscar meter a la escuadra paulista nuevamente en una semifinal continental tras 14 años, algo que logró por última vez en 2012 cuando se coronó campeón. A su vez, el Time do Povo también buscará romper el maleficio que tiene definiendo las series continentales como local, donde sólo pudo mantenerse con vida en dos oportunidades de las siete en las que se jugó la clasificación en su casa.

Para el decisivo encuentro entre el Timão Y el Pincha, la escuadra paulista amplió la capacidad de su estadio a 50.000 personas debido a lo que significa para Corinthians este choque, para el cual ya desde las redes sociales del conjunto local se anunció que se encuentra la capacidad agotada y donde se espera un verdadero clima de Copa Libertadores.

Por el lado de la parcialidad pincharrata, se esperan cerca de 1500 hinchas albirrojos, a los que se les solicitó desde Estudiantes un comportamiento ejemplar y ante todo evitar cantos y gestos racistas, xenófobos y discriminatorios, ya que dichos actos son duramente castigados en suelo brasileño y castigados con la detención inmediata, sumado a que es un delito que no cuenta con libertad bajo fianza. También desde el consulado, se recomendó a aquellos que viajen, que adquieran las entradas mediante las vías de venta autorizadas, recordar que la tenencia y el consumo de estupefacientes es penada en Brasil, como también contar con un seguro de viaje que cuente con asistencia legal.