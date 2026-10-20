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Estudiantes vs Flamengo | La palabra de "Cacique" Medina en la previa: "Vamos en busca del sueño"

El DT del Pincha, en conferencia de prensa en el Country de City Bell

Por Redacción

Alexander "Cacique" Medina brinda este mediodía la habitual conferencia de prensa en la previa del partido que Estudiantes y Flamengo sostendrá este jueves, desde las 21:30, por la vuelta de la semifinal de la Copa Conmebol Libertadores 2026. "Vamos en busca del sueño", dijo el DT de Estudiantes, que anticipa lo que será el choque decisivo que se jugará en el Maracaná de Río de Janeiro, en busca del pase a a gran final.

El entrenador dijo que "son partidos de fútbol. Obviamente nos jugamos muchísimo pero hay que valorar dónde estamos. Cuesta mucho llegar acá y estamos asumiendo la responsabilidad como tal, como marca nuestra historia. Vamos a tratar de traernos la clasificación a La Plata". Y al respecto agregó: "Faltan noventa y tantos minutos para soñar. Vamos en busca del sueño porque creemos mucho en nuestro potencial, en nuestro equipo. Acá nadie nos regaló nada, llegamos acá por mérito propio, y vamos a defender ese derecho de llegar a la final de la Copa Libertadores".

“Hemos dado muestras de que estamos a la altura, muchos se mueren por estar donde estamos nosotros”, manifestó Medina.

El DT también destacó el acompañamiento de los hinchas a lo largo de la competencia, especialmente durante el partido de ida frente a Flamengo. “Valoramos mucho el apoyo que hemos tenido en esta Copa Libertadores”, expresó, al reconocer la importancia de ese respaldo para el plantel. También reafirmó que todos los esfuerzos están puestos en la definición de la serie: “Primero nosotros estamos enfocados 200% en este nuevo objetivo que es el partido de jueves”. Y sintetizó la ilusión del grupo: “Vamos a defender ese derecho a tratar de ilusionarnos con llegar a la final de la Copa Libertadores”.

En tanto que sobre Marcos Rojo aseguró: “El tema de la habilitación entiendo que se sabrá mañana. Sería ideal que esté presente. Él tiene la ilusión de jugar la Copa Libertadores con Estudiantes”.

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