Estudiantes vs Flamengo por Copa Libertadores: estos son accesos al Maracaná y punto de encuentro

Estudiantes difundió los detalles del operativo de seguridad para los hinchas albirrojos que asistirán esta noche al estadio Maracaná, donde el equipo enfrentará a Flamengo por una nueva fecha de la Copa Libertadores. El punto de encuentro para la parcialidad platense será desde las 16 en el Parque Olímpico de Barra de Tijuca, mientras que la salida hacia el estadio está prevista para las 17 y no habrá excepciones.





Desde el club aclararon que únicamente podrán participar del traslado quienes viajen en micros o combis, ya que el esquema de seguridad montado en Río de Janeiro no permitirá el recorrido en vehículos particulares. Además, recomendaron evitar el uso de camisetas y banderas de Estudiantes durante el trayecto, que contará con custodia policial.

El ingreso para los simpatizantes del Pincha será por la Puerta B del Maracaná, junto al Acceso 10 sobre la calle Eurico Rabelo. Según informaron, las puertas del estadio se abrirán a las 18.30, en la previa del esperado cruce ante el conjunto brasileño.

Advertencia por racismo y posibles sanciones

A través de un comunicado, Estudiantes también recordó que en Brasil el racismo constituye un delito penal y advirtió sobre las consecuencias que podrían derivarse de cualquier conducta discriminatoria. El club señaló que expresiones, gestos, cánticos o imitaciones pueden generar sanciones judiciales para los involucrados y castigos deportivos y económicos para la institución.

La entidad albirroja remarcó que la legislación brasileña endureció las penas tras la sanción de la Ley N.º 14.532, que equipara la injuria racial con el delito de racismo y establece condenas de dos a cinco años de prisión, además de multas. Por eso, solicitaron a los hinchas acompañar al equipo “con responsabilidad, respeto y compromiso institucional”.