Estudiantes y la primera incorporación antes del comienzo del mercado de pases

A semanas del inicio del mercado de pases, Estudiantes de La Plata ya sabe que sumará un nuevo nombre de cara a la pretemporada. Se trata de Luciano Giménez, delantero que actualmente se encuentra a préstamo en Huracán y que deberá regresar al Pincha una vez finalizado su vínculo con el Globo.

El atacante, que desde hace aproximadamente un mes está apartado del primer equipo quemero, no continuará en Parque Patricios debido a que la dirigencia decidió no ejecutar ninguna de las opciones de compra acordadas con Estudiantes. De esta manera, volverá a City Bell y quedará bajo la evaluación de Alexander Medina, quien analizará durante la pretemporada si será tenido en cuenta dentro del plantel profesional o si nuevamente buscarán cederlo para que continúe sumando minutos lejos de La Plata.

Cabe recordar que el conjunto albirrojo adquirió su pase a mediados de 2024 tras desembolsar cerca de dos millones de dólares al Cuiabá. Sin embargo, luego de no lograr continuidad en Estudiantes, fue cedido a Huracán en busca de mayor rodaje.

Dentro de las negociaciones entre ambos clubes se había establecido una opción de compra de 1.800.000 dólares para diciembre de 2025 y otra alternativa cercana a los dos millones en este mercado. No obstante, el Globo decidió no avanzar por ninguna de ellas.

Por su parte, con contrato vigente hasta diciembre de 2027, con la Institución albirroja, Luciano Giménez volverá al Pincha con la intención de pelear nuevamente por un lugar en el plantel de primera división.