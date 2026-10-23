Estudiantes vs. Palmeiras: cómo está el historial y el recuerdo del festejo de centenario del Pincha

Estudiantes se enfrentará a Palmeiras el sábado 28 de noviembre en busca de un nuevo título en la Copa Libertadores. Ambos equipos se volverán a enfrentar, de manera oficial, después de 58 años en busca de revivir una de las batallas más importantes que tuvo la competencia a lo largo de su historia.

El recuerdo más célebre entre el Pincha y el Verdão se remonta a mayo de 1968, cuando el equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía logró la primera Copa Libertadores de la historia del club.

En el primer partido, el conjunto albirrojo hizo valer la localía en un reducto colmado y se impuso por 2-1 gracias a los goles de Felipe Ribaudo y Juan Ramón Verón. Servílio descontó para el equipo brasileño.

Cinco días más tarde, la serie se mudó a territorio brasileño. Palmeiras mostró su mejor versión futbolística y logró dar vuelta el desarrollo global de la llave al imponerse por 3-1. Con goles de Tupãzinho, Riva (en contra) y Jarretta, el conjunto paulista estiró la definición a un tercer y definitivo partido en territorio neutral, tal como lo estipulaba el reglamento de la época.

En ese marco, el 16 de mayo de 1968 se realizó el último duelo de la final de la Libertadores. Allí, con goles de Eduardo "Bocha" Flores y Juan Ramón Verón, el Pincha se impuso por 2-0 y alzó su primer trofeo continental.

Un recuerdo más reciente

El 14 de agosto de 2005, en el marco de los festejos por el centenario del club, el viejo estadio de 1 y 57 volvió a ser protagonista de un nuevo duelo entre Estudiantes y Palmeiras. En aquella ocasión, una multitud de hinchas albirrojos copó las tribunas para celebrar los 100 años de la institución, eligiendo como rival invitado al equipo brasileño para evocar la histórica primera final de la Copa Libertadores de América ganada en 1968 por el recordado equipo de Osvaldo Zubeldía.

Por el lado del conjunto brasileño, el Verdão se presentó con una formación alternativa, ya que su plantel principal se encontraba abocado al clásico paulista frente a San Pablo por el Campeonato Brasileirão (partido que terminó igualado 3 a 3).

Más allá del clima de celebración, los noventa minutos se jugaron con intensidad oficial. Sin embargo, los festejos no pudieron ser completos para el Pincha, ya que terminó cayendo por 1-0 por el tanto convertido por Everton a los 25 minutos de la etapa inicial.

Estudiantes tuvo la gran oportunidad de igualar las acciones a los 29 minutos del complemento, pero el arquero visitante Deola se lució al atajarle un tiro penal a Marcelo Carrusca, que buscó el arco contra el palo derecho.

El cierre del encuentro estuvo marcado por la pierna fuerte y las expulsiones dictadas por Elizondo. El Pincha terminó jugando con nueve hombres en cancha tras las rojas a Fernando Ortiz (a los 23 minutos del segundo tiempo) y a Mariano Pavone (a los 32 de la misma etapa). En tanto, la visita también sufrió una baja por expulsión: Wendel vio la tarjeta roja a los 36 minutos del complemento.