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Estudiantes vs Rosario Central: salen a la venta las entradas para la Supercopa Internacional

Por Redacción

El equipo albirrojo disputará el título de la Supercopa Internacional frente a Rosario Central el próximo sábado 26 de septiembre a las 16.00 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. De cara a este compromiso trascendental, se confirmó el cronograma oficial para la compra de localidades, con prioridad absoluta para los asociados de la institución.

La operatoria para los socios comenzará este jueves 17 de septiembre a partir de las 14.00. La adquisición de los boletos se realizará de manera exclusiva por internet mediante la plataforma Deportick, sin ninguna opción de venta presencial para este grupo. Los valores fijados son de $65.000 para el sector popular y $90.000 para las plateas, con una tarifa diferencial de $50.000 para menores de hasta 11 años.

El sistema permite a cada usuario registrado asegurar un máximo de cuatro pases. Al momento de la transacción, será obligatorio detallar el nombre, apellido y documento de cada uno de los asistentes. Para superar los controles y acceder al recinto deportivo, los hinchas deberán asistir con su DNI físico en formato tarjeta.

Por otro lado, los hinchas no asociados cuentan con una alternativa condicionada a la disponibilidad final. En caso de existir un remanente tras la venta principal, el club habilitará un expendio presencial para este sector de la hinchada el jueves 24 de septiembre.

Las ventanillas del Estadio UNO abrirán sus puertas entre las 11.00 y las 18.00 para ofrecer estos lugares, con precios de $90.000 para las populares y $140.000 para las plateas. Las autoridades de la entidad aclararon que no existirá comercialización virtual para quienes no posean carnet.

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