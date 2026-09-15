Estudiantes vs Rosario Central: cambió el horario de la Supercopa Internacional

El horario de la final que disputarán Estudiantes ante Rosario Central volvió a cambiar de horario. El choque válido por la Supercopa Internacional que se jugará en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero el próximo sábado 26 de septiembre será a las 16 y no a las 17 como se informó originalmente.

Según los organizadores, tal como publicaron en las redes sociales, "por cuestiones de seguridad, el partido entre @EdelpOficial y @RosarioCentral se jugará el sábado 26 de septiembre a las 16hs (estaba programado a las 17hs) en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero".

Se trata de un choque con mucho "morbo", luego de aquel encuentro por octavos de final del Torneo Clausura 2025 disputado en Rosario donde los jugadores del Pincha le hicieron al rival el "pasillo del campeón" de espaldas, tras la copa que le entregó "Chiqui" Tapia al equipo del Fideo Di María. En ese certamen los dirigidos en ese entonces por Eduardo Domínguez terminaron consagrándose campeones.

Cabe destacar que la Asociación del Fútbol Argentino ya había confirmado la terna arbitral para la definición de este certamen: Darío Herrera será el árbitro principal del encuentro, mientras que Gabriel Chade y Cristian Navarro estarán como asistentes. Maximiliano Manduca será el cuarto árbitro y Federico Cano, el quinto. En el VAR estará Jorge Baliño, acompañado por Mauro Ramos Errasti como AVAR.

La designación del estadio no había sido la opción que prefería Estudiantes. La dirigencia del Pincha buscaba un escenario más cercano a Buenos Aires para facilitar el traslado de sus hinchas, especialmente en el marco de una agenda exigente que incluye su participación en la Copa Libertadores.

El encuentro por la Supercopa Internacional sufrió distintas postergaciones debido a la saturación del calendario y ahora vuelve a cambiar de horario aduciendo cuestiones de "seguridad". Originalmente, la intención era disputar el partido a mediados de marzo y fuera de la Argentina, pero finalmente la definición fue trasladada para el segundo semestre del año.

Cómo se define la Supercopa Internacional

De acuerdo con el reglamento de la competencia, si al término de los 90 minutos Estudiantes y Rosario Central terminan igualados, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15.

Si la igualdad persiste después del alargue, el campeón se definirá mediante tiros desde el punto penal, según las disposiciones establecidas en el Reglamento General de AFA.

La otra final pendiente: Estudiantes vs Independiente Rivadavia

Además de la Supercopa Internacional, Estudiantes todavía tiene pendiente la definición de la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia.

El Comité Ejecutivo de AFA analiza distintas alternativas para completar el calendario y el miércoles 11 de noviembre aparece como una de las fechas posibles para disputar ese encuentro, aunque la disponibilidad de escenarios y la cargada agenda del fútbol argentino podrían obligar a realizar nuevos ajustes.