Tomás Etcheverry ganó en su debut en el ATP 250 de Estocolmo y habrá duelo platense ante Thiago Tirante

Tomás Etcheverry tuvo un debut trabajado pero victorioso en el ATP 250 de Estocolmo. El tenista platense venció al local Max Dahlin por 6-4, 6-7(6) y 6-3 en la primera ronda del certamen sueco y avanzó a los octavos de final. El triunfo no solo significó un paso adelante en el torneo, sino que confirmó un choque de alto impacto para la ciudad: en la siguiente instancia se enfrentará a Thiago Tirante, garantizando la presencia de un tenista de La Plata en los cuartos de final del ATP sueco.

El encuentro arrancó favorable para el argentino. Basado en una enorme efectividad con el primer saque (alcanzó un 88% a lo largo de todo el encuentro), Retu no sufrió con su servicio. Tras generar varias oportunidades ante la resistencia de Dahlin, el platense logró el quiebre decisivo en el quinto game para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

El segundo set mantuvo una marcada paridad. En el 4-4, Etcheverry no pudo concretar un break point clave y el sueco logró llevar la definición al tiebreak. Allí, el argentino dispuso de un match point con el marcador 6-5, pero el joven local de 20 años reaccionó, conquistó tres puntos consecutivos y se quedó con el desempate por 7-6(6) para forzar un tercer parcial.

En la manga decisiva, la experiencia del platense pesó en los momentos determinantes. Tras mantener la paridad hasta el tramo final, Etcheverry concretó el quiebre clave en el octavo juego para ponerse 5-3 y luego selló el 6-3 definitivo con su saque para cerrar el partido tras dos horas de intensa batalla.

Con esta victoria, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante —quien venía de ganar en el debut ante el español Jaume Munar— se medirán frente a frente por un lugar entre los ocho mejores del torneo. El cruce asegurará un representante de La Plata en las rondas decisivas del cuadro principal en suelo sueco.