Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Deportes

Tomás Etcheverry ganó en su debut en el ATP 250 de Estocolmo y habrá duelo platense ante Thiago Tirante

El tenista de City Bell avanzó en el certamen sueco y confirmó un choque directo ante su coterráneo por un pase a los cuartos de final

Por Redacción

Tomás Etcheverry tuvo un debut trabajado pero victorioso en el ATP 250 de Estocolmo. El tenista platense venció al local Max Dahlin por 6-4, 6-7(6) y 6-3 en la primera ronda del certamen sueco y avanzó a los octavos de final. El triunfo no solo significó un paso adelante en el torneo, sino que confirmó un choque de alto impacto para la ciudad: en la siguiente instancia se enfrentará a Thiago Tirante, garantizando la presencia de un tenista de La Plata en los cuartos de final del ATP sueco.

El encuentro arrancó favorable para el argentino. Basado en una enorme efectividad con el primer saque (alcanzó un 88% a lo largo de todo el encuentro), Retu no sufrió con su servicio. Tras generar varias oportunidades ante la resistencia de Dahlin, el platense logró el quiebre decisivo en el quinto game para adjudicarse el primer parcial por 6-4.

El segundo set mantuvo una marcada paridad. En el 4-4, Etcheverry no pudo concretar un break point clave y el sueco logró llevar la definición al tiebreak. Allí, el argentino dispuso de un match point con el marcador 6-5, pero el joven local de 20 años reaccionó, conquistó tres puntos consecutivos y se quedó con el desempate por 7-6(6) para forzar un tercer parcial.

En la manga decisiva, la experiencia del platense pesó en los momentos determinantes. Tras mantener la paridad hasta el tramo final, Etcheverry concretó el quiebre clave en el octavo juego para ponerse 5-3 y luego selló el 6-3 definitivo con su saque para cerrar el partido tras dos horas de intensa batalla.

Con esta victoria, Tomás Etcheverry y Thiago Tirante —quien venía de ganar en el debut ante el español Jaume Munar— se medirán frente a frente por un lugar entre los ocho mejores del torneo. El cruce asegurará un representante de La Plata en las rondas decisivas del cuadro principal en suelo sueco.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?