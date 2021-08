El tenis de La Plata resultó ser el gran ganador en el Challenger de Trieste

Tomás Etcheverry levantó el trofeo del Challenger de Trieste al quedarse con la final del torneo italiano, pero se puede decir que “ganó” el tenis argentino y por sobre todas las cosas el deporte de La Plata, porque Thiago Tirante se encargó de jugar un torneo extraordinario viniendo de la qualy. Tomy se impuso en la final por un doble 6-1 tras una hora y 13 minutos.

De esta manera, Etcheverry conquistó el segundo torneo Challenger del año. El anterior también había sido en Italia, cuando ganó el torneo de Perugia. Con esta victoria, Tomy ascenderá al puesto 147 del ranking mundial de la ATP, su mejor posición desde que se encuentra disputando el circuito profesional.

Y si bien a Tirante le puede quedar un trajo amargo por la derrota en la final se puede quedar con la conciencia tranquila y jugó una de las mejores semanas desde que está en el circuito. El platense, que desde hace un mes tiene como entrenador a Nicolás Pastor, disputó la segunda final de un Challenger (la anterior había sido en Lima 2020) y con la próxima actualización del ranking ATP ascenderá al puesto 285, que será su mejor clasificación en el escalafón mundial.

El partido final, que se jugó en la tarde italiana en un colmado court central (cancha de polvo de ladrillo) del club Triestino Tennis Club, con la presencia de público que llamó la atención ver a los asistentes sin barbijos y sin distanciamiento social, ya que la pandemia global de Coronavirus sigue vigente y con alerta de la aparición de la variante Delta de Covid.

El doble 6-1 resultó ser abultado con lo que dentro de la cancha. Aunque, Etcheverry jugó con más aplomo, quizá propio de la confianza que viene acumulando con su andar en los últimos torneos. Tomy quebró cinco veces el saque contra ninguna de Thiago, incluido el último game del partido, que fue en cero.

Fue todo muy emotivo del principio al final. Con ingresando ambos jugadores junto a la bandera argentina; mientras que las tribunas también flamearon varios estandartes celestes y blancos. En el cierre, Tomy y Thiago se confundieron en un fuerte abrazo en la red demostrando la gran amistad que existe entre ambos y que perdurará en el tiempo a pesar que dentro de una cancha se maten a “palo limpio”.

“Sin lugar a dudas fue algo muy especial tener enfrente a un amigo como Thiago (Tirante). Seguramente una final de las tantas que jugaremos en el futuro y es un orgullo poder representan junto a él al tenis argentino y al de la ciudad de La Plata”, le comentó a este medio Tomás Etcheverry a este medio tras culminar el partido y que nos tendrá descanso, ya que a partir de mañana estará disputando el torneo de Cordenons, en Italia.

“Es un orgullo poder representar al tenis argentino y al de la ciudad de La Plata”, dijo Etcheverry

Por el otro lado, Tirante también conversó con este diario. “La verdad que me voy contento, por el hecho de haber jugado una nueva final a nivel Challenger. Si bien en la final no pude mostrar mi mejor tenis estoy satisfecho por lo hecho durante toda la semana. Tomy (Etcheverry) jugó en un gran nivel y ojalá que sea muchas veces más las que nos enfrentemos. A propósito, me estoy sintiendo bien y entendiéndome cada vez mejor con mi nuevo entrenador (Nicolás Pastor) y lo bueno que tiene el tenis es que da revancha pronto, ya que a partir del martes estaré disputando otro torneo acá en Italia, en Cordenons”, manifestó Thiago que había llegado a la final sin ceder sets.

El futuro está entre nosotros y con promesas que cada vez son más una realidad como Tomás Etcheverry y Thiago Tirante, nombres que empiezan a sonar con mayor fuerza en el tenis mundial.