Facundo Di Biasi: “Volví a jugar con la camiseta que más quiero”

Solo quienes sufrieron una lesión semejante podrán interpretar lo que vivió Facundo Di Biasi el pasado viernes en el Bosque. Casi 13 meses después de la lesión frente a Rosario Central, a un año casi exacto de la operación de ligamentos cruzados, el volante central entró en lugar de Nacho Fernández para jugar nueve minutos más el descuento. Para volver a vivir Gimnasia y Bosque desde adentro.

“Fue un cruce de emociones al pensar en todo el tiempo en que estuve afuera. Ya quedó atrás. Volví a hacer lo que disfruto que es jugar a la pelota con la camiseta que más quiero y en el estadio más lindo de todos”, declaró tras el partido Di Biasi, que había acumulado un puñado de partidos en Reserva antes de este regreso al equipo superior.

Di Biasi se mostró “muy feliz por la vuelta y por la alegría de los míos”. El camino no fue fácil, porque al margen de la extensa recuperación de la intervención quirúrgica, sufrió un par de retrasos en la puesta a punto por lesiones musculares lógicas tras semejante inactividad. “Se cumplió un año de la operación de la rodilla y poder entrar en un contexto así, con el equipazo que se armó, hace todo más fácil. Alegría, esa es la sensación principal”, explicó el volante central albiazul.

“En la cancha estaban mi viejo y varios amigos míos. Mi mamá y mi hermana me vieron desde casa”

Esos 12 minutos en cancha significaron para Facundo Di Biasi “alegría plena”. El pibe, que aún no llega a los 20 partidos con la casaca tripera pero que mostró una buena imagen en un mal momento del equipo, contó que se sintió “un chico jugando en el barrio y otra vez jugando en casa. En un momento éramos todos pibes de Gimnasia y está buenísimo”. El final del partido lo juntó con Nacho Miramón, Alexis Steimbach, Leonel Troncoso, Nicolás Barros Schelotto y Franco Torres, jugadores con los que se conoce muy bien y también tienen sentido de pertenencia.

Esas fuertes emociones no las pasó solo. Además del respaldo de sus compañeros, cuerpo técnico y staff -de hecho, Di Biasi compartió una foto con el Dr. Flavio Tunessi y la camiseta 39 luego del partido- el juvenil de 20 años contó con respaldo familiar, tanto en el Bosque como a la distancia. “En la cancha estaban mi viejo y varios amigos míos. Mamá y mi hermana me vieron desde casa. El Mono y Juan, que son amigos míos, vinieron a abrazarme. Se me cruzaron varias emociones”, explicó.

Antes de volver a tocar primera, Facundo Di Biasi sumó minutos en Reserva a las ódenes de Hernán Lisi. “El Pata me dijo que me iba a tener en cuenta cuando me encuentre bien. El otro día jugué en Reserva (contra Talleres, derrota 1-0 en Estancia Chica), estuve un solo tiempo, me vio bien, por eso me convocó y me dio minutos, yo creo que también por lo que la peleé. Siento que también el partido daba para eso”, manifestó Di Biasi.

Acerca de su ingreso ante Sarmiento, aclaró que no tenía certezas en la previa del partido: “los 45 minutos en Reserva estaban programados porque tenía chances de ir al banco, entrar nunca se sabe”. Cuando ingresó por Nacho Fernández, Miramón se retrasó unos metros en el campo de juego. “Me había hablado el técnico en la semana. En Reserva me había tocado jugar un poquito más adelante, me vio bien, me preguntó si me sentía cómodo y me dijo que a Nacho Miramón lo iba a poner un poquito más de cinco por el desgaste que había hecho. También me gusta y creo que es un rol que puedo cumplir. He jugado ahí en inferiores, me permite ir y venir, además de pisar el área”, señaló entusiasmado.

De todos modos, Di Biasi dejó en claro que juegan donde lo pongan más allá de sentirse más “cómodo tanto de doble cinco como en el puesto de volante central”. Un lugar en donde Miramón es indiscutido y hay varios candidatos en pos de un lugar. “Tengo la pelea por el puesto tanto con Mateo como con Augusto que son dos profesionales bárbaros, tal vez por eso me costó volver”, razonó.

“La clasificación a una copa internacional está muy cerquita y es el principal objetivo del año”

Por último, el mediocampista se refirió a los objetivos grupales del plantel tripero. “La clasificación a una copa internacional está muy cerquita y es el principal objetivo del año. Y después también soñamos con pelear el torneo. Siento que se armó un grupo buenísimo y también un gran equipo”, cerró Di Biasi, que ya dio el primer paso para volver a ser.