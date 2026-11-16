Ferro, eliminado con polémica

El peor final para Ferro, que estuvo todo el año peleando por el ascenso pero en la última fecha del torneo dejó escapar la chance de jugar la final y anoche perdió 1-0 como ante Gimnasia y Tiro que hizo su gol con una clara mano previa. Fin del 2026 para Oeste.

El que se clasificó a la siguiente instancia fue Deportivo Morón, que igualó 1 a 1 con Colegiales y avanzó a los cuartos de final gacias a la ventaja deportiva. Rodrigo Monserrat había abierto el marcador para el Tricolor y Emanuel Iñiguez igualó para el Gallo.

El sábado habían clasificado a la siguiente instancia Atlanta (empató 1-1 con Estudiantes y avanzó por ventaja deportiva), Ciudad de Bolívar (derrotó 2-1 a Temperley como visitante), Colón (le ganó 1-0 a Midalnd), Gimnasia de Jujuy (derrotó 2-0 a Almirante Brown) mientras que la AFA debe decidir sobre el partido que Deportivo Madryn le ganaba 3-1 a Deportivo Maipú y fue suspendido a 10 minutos del final porque el arquero mendocino Nahuel Galardi se vio afecado por pirotecnia. El octavo equipo que completará el cuadro será Trsitán Suárez.