Flamengo ganó el clásico carioca y sigue como líder en Brasil

Por la fecha 30 del Brasileirao, el Mengão se quedó con el clásico de Río de Janeiro, que se disputó en el Maracaná.

Los dirigidos por Leonardo Jardim, pusieron lo mejor que tienen en cancha, ya que además de tratarse de un duelo ante su clásico rival, estaba en juego el liderazgo del torneo brasileño, que el Fla se encuentra peleando mano a mano con Palmeiras, que a la par del enfrentamiento carioca, se midió y goleó a Corinthians 4-1 para seguir metiéndole presión al conjunto Rubro-Negro.

En un duelo muy disputado, con chances para ambos equipos y muy poco pausado pese a la pierna fuerte que hubo de ambos lados, el actual campeón de la Copa Libertadores golpearía a los 25’ del complemento a través del gol de Jorge Carrascal, que definió dentro del área tomando de volea un centro pasado por el segundo palo para vencer a Fábio y poner en ventaja al local, que pese a que tiene un duelo clave el jueves por el certamen continental en UNO, puso lo mejor que tiene para no perder terreno en el ámbito local a falta ocho fechas para el final.

Si bien el Fluminense, que marcha tercero en el campeonato y también se encuentra en semifinales de la Copa Libertadores en donde enfrentará a Palmeiras el miércoles, fue en busca de la igualdad, no estaría fino en la definición y dejaría pasar dos chances claras sobre el final en los pies de Hulk para concretar la igualdad ante el rival de toda la vida.

Así, el Flamengo poco a poco se iría aferrando a la victoria por la mínima y sobre los minutos finales, Leonardo Jardim si optaría por darle descanso a varios nombres importantes como Pedro, Saúl, Samuel Lino, Lucas Paquetá y Jorge Carrascal, que probablemente sean de la partida, cuando el jueves desde las 21:30 hs, el Mengão comience a definir su suerte en las semifinales de Copa Libertadores en UNO.

Sin dudas que el triunfo ante el clásico rival y la tranquilidad de sostener el liderazgo en el Brasileirao, son un envión para un equipo que intentará ir por todo en la recta final de 2026, buscando quedarse con la liga de su país y el cetro de campeón en el ámbito continental, las dos competencias en donde se encuentra con vida, tras su eliminación en la Copa de Brasil a manos del Vitoria en la quinta ronda de dicha competencia.