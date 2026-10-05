Franco Colapinto: vuelta de página para Singapur

No fue el mejor fin de semana para Alpine, en Malasia, donde se corrió el Gran Premio de Bahrein. Los autos de Franco Colapinto y Pierre Gasly utilizaron la misma estrategia para el momento de la largada: neumáticos de piso seco sobre una pista húmeda.

En el caso de Colapinto, debido a las penalizaciones que arrastraba de la carrera anterior y por el cambio en la unidad motriz terminó largando desde la última fila, más precisamente del punto 20 junto a Arvid Lindblad (Racing Bulls); mientras que Gasly lo hizo desde el cajón 9 de partida que le hizo perder muchísimo tiempo en las primeras vueltas a ambos pilotos de la escudería francesa.

Es cierto que Colapinto tuvo una gran remontada, pero no le alcanzó para entrar en la zona de puntos, ya que terminó en la décima tercera posición en la carrera que tuvo como escenario al circuito internacional de Sepang; mientras que lo de Gasly concluyó en el puesto dieciséis de la clasificación final.

Pierre Gasly concluyó en el puesto 16 habiendo largado desde el noveno lugar

A todo esto, Max Verstappen volvió a la victoria en la Fórmula Uno después de mucho tiempo. Fue la primera de la presente temporada por eso el festejo del piloto de Red Bull. El neerlandés dejó atrás una racha de 15 carreras consecutivas sin ganar, ya que el último triunfo lo había conseguido el pasado 7 de diciembre de 2025 al obtener el Gran Premio de Abu Dubái.

En líneas generales fue un Gran Premio caótico, que como quedó dicho entregó la estupenda victoria de Max Verstappen, En lo que respecta al campeonato se dio un golpe de alto impacto con segundo puesto de Kimi Antonelli, mientras que a falta de cinco vueltas en un relanzamiento de la carrera, que quedó George Russell por un desperfecto mecánico en su Mercedes con lo quedó cada vez más lejos la posibilidad de consagrarse. Con la resolución del Gran Premio de Bahrein, el británico quedó ahora a 84 puntos debajo de su compañero el joven italiano, cuando restan 183 en disputa de aquí a la finalización de la presente temporada.

También hay que destacar un brillante tercer lugar de Lewis Hamilton, por la consistente recuperación del piloto de Ferrari desde la décimo quinta ubicación de principios de la competencia. En lo que se refiere a la lucha por ese puesto en la tabla de constructores entre Alpine y Racing Bulls, el segundo equipo de Red Bulls, sacó una importante cantidad de puntos con la séptima ubicación con Liam Lawson y el décimo lugar de Arvid Lindblad con lo que sumó siete puntos y se escapó a 22 de la escudería francesa.

Franco Colapinto admitió que “fue la decisión incorrecta” salir a la pista con neumáticos para pista seca, cuando aún el trazado presentaba condiciones de humedad. Además, el argentino reconoció la fallida estrategia del equipo francés al remarcar que se quedaron “patinando en la largada y el auto no salió para adelante”.

La escuadra de Enstone optó por montar neumáticos de seco en los dos monoplazas A526 antes del inicio de la competencia, por lo que el inicio de la demorada carrera resultó ser una odisea para quienes asumieron dicho riesgo ya que, sin adherencia, el piloto argentino sufrió un despiste durante la séptima vuelta, aunque logró reincorporarse al asfalto.

Alpine reconoció el fallo táctico en un comunicado: “Fue una decisión tomada por varias personas, teniendo en cuenta las impresiones de los pilotos y el análisis de la competencia”.

Posteriormente, Colapinto analizó lo sucedido y dejó su autocrítica. “Nos quedamos patinando en la largada y el auto no salió para adelante. Una lástima, fue la decisión incorrecta, después había que tomar riesgo con la goma lisa porque ya estaba perdida la carrera. Íbamos muy lentos con respecto a los intermedios y había que esperar el auto de seguridad”, comentó el piloto nacional.

Pese a la complicación inicial que dejó a ambos monoplazas fuera de la zona de puntos, el ritmo del auto mejoró progresivamente: “Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía delante. Una pena la decisión inicial que nos costó tanto, si no hubiera sido una buena carrera”.

Verstappen volvió a ganar después de quince carreras. La última victoria había sido en 2025

“En las cuatro vueltas del final, todos con gomas nuevas, fue un tren y no había muchas oportunidades. Una tarde muy difícil, no decidimos bien, fue la incorrecta y la peor que podríamos haber tomado”, expresó con mucho pesar el argentino por la carrera.

A lo que agregó que “la pista no se secó nunca, pensé que en tres o cuatro vueltas se secaba y no pasó. Hay que trabajar para el futuro por si pasa de nuevo. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos”.

La próxima fecha en el campeonato de Fórmula Uno será el fin de semana, cuando se dispute el Gran Premio de Singapur, en donde el argentino tendrá la oportunidad de dar vuelta la página e internar seguir sumando para el campeonato.