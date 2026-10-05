Ignacio Faín tuvo su “bautismo de fuego” en Turismo Carretera

Un domingo inolvidable vivió Ignacio Faín al conseguir en San Nicolás su primera victoria en el Turismo Carretera, luego de haber logrado también su primera pole y su primera serie en la categoría.

El santafesino protagonizó una gran remontada durante la final y terminó imponiéndose con el Torino.

En la largada, Julián Santero pudo mantener la punta ante Faín y durante buena parte de la carrera ambos se mantuvieron al frente, con una diferencia que llegó a ser de dos segundos.

Con el correr de las vueltas, Faín comenzó a recortar distancia y, cuando se acercaba al mendocino, el BMW de Santero sufrió una falla que lo dejó con cinco cilindros y una importante pérdida de potencia. En la vuelta 19, el Torino aprovechó la situación y tomó el liderazgo.

Facundo Chapur, que había avanzado desde el sexto lugar, también superó a Santero en el giro 23 y se colocó segundo, completando así un histórico 1-2 para los Torino del Trotta Racing.

Y así terminó la actividad para el Turismo Carretera en el Autódromo San Nicolás Ciudad, con Ignacio Faín celebrando su bautismo triunfal en la categoría. Julián Santero, pese al inconveniente mecánico, completó el podio,