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"Fue la peor largada del año": la bronca de Franco Colapinto tras el GP de Brasil

El piloto argentino terminó en la 13º posición y lamentó la performance ante la presencia de un importante número de fans presentes en el vecino país

Alpine driver Franco Colapinto of Argentina looks on during a press conference ahead of the Brazilian Formula One Grand Prix in Sao Paulo, Thursday, Nov. 5, 2026. (AP Photo/Andre Penner)

Por Redacción

El Gran Premio de Brasil presentó un desafío de alta complejidad para Franco Colapinto. En un trazado de Interlagos marcado por las inclemencias climáticas, el joven corredor de 23 años cruzó la meta en la 13ª posición. Si bien no logró el objetivo de sumar unidades para la escudería Alpine, el argentino logró sobreponerse a un inicio adverso y dejó destellos de su talento con un sólido manejo defensivo bajo la lluvia.

El desarrollo de la competencia se vio severamente condicionado desde los primeros metros. Colapinto, que partía con neumáticos intermedios, experimentó graves complicaciones en la largada y cayó hasta el 18° lugar de la grilla. "No sé qué pasó en la largada. Fue la peor del año. No tenía grip ni potencia. No salimos para adelante, me quedé parado y me pasaron como seis o siete", detalló el piloto en la zona mixta, lamentando la pérdida de uno de sus habituales puntos fuertes en el arranque.

A partir de ese tropiezo, el argentino debió encarar una carrera de recuperación en una pista sumamente traicionera. Tras avanzar posiciones y lograr un buen sobrepaso sobre Carlos Sainz en la curva 4, Colapinto mostró un gran nivel defensivo a mitad de la prueba. Con los neumáticos desgastados, logró contener los constantes embates del Audi de Nico Hulkenberg —quien luego fue penalizado por exceder los límites de pista— y del novato Arvid Lindblad, quien recién pudo rebasarlo tras cuatro intentos.

"Era una pista que estaba seca en la línea, pero mojada fuera de ella. Tenía mucho más ritmo que Leclerc y que Alonso, pero después no podía encontrar el lugar de sobrepaso. Te quedás muy trabado atrás de los autos más lentos", explicó sobre las dificultades de adherencia, aunque rescató su ritmo al montar el compuesto blando: "Hice unas lindas defensas. Cuando tuve pista libre anduve bien, fui al límite toda la carrera. Es una pena que no hayamos podido maximizar tanto el resto del fin de semana".

El momento más destacado de su actuación llegó en la vuelta 57, cuando la lluvia volvió a azotar a San Pablo. El argentino logró adelantar a su compañero Pierre Gasly en la curva 12, justo antes de ingresar a los boxes para colocar nuevamente neumáticos intermedios, una maniobra estratégica que le permitió asegurar el 13° puesto por delante del francés. Al respecto, Colapinto descartó rotundamente cualquier tipo de instrucción de equipo: "Venía un poco más rápido y lo pasé. Justo entramos a boxes porque había mucha lluvia. Fue una buena carrera aprovechando oportunidades".

En el cierre de la jornada, el corredor le dedicó unas sentidas palabras al masivo público nacional que lo acompañó en las tribunas. "Estoy muy agradecido con todos los argentinos, muy feliz de haberlos tenido bancándome. Es una pena no haberles podido dar puntos, que era lo que vine a buscar. Lo dimos todo para intentar llegar; lamentablemente no pudimos, pero hay que seguir luchando y lo volveremos a intentar", concluyó.

La recta final de la temporada de la Fórmula 1 estará marcada por un último triplete de competencias que definirá el año. La acción se reanudará con el Gran Premio de Las Vegas, cuya carrera principal está pautada para el domingo 22 de noviembre a la 1:00 (hora argentina), para luego culminar el calendario oficial con las fechas en Qatar y Abu Dhabi.

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