Fuertes críticas de Briatore al argentino

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, condenó el error de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el cual chocó a su compañero de equipo, Pierre Gasly, y al piloto de McLaren Lando Norris, y calificó a la “maniobra” de “muy pobre”.

El empresario italiano afirmó estar “muy decepcionado” por la maniobra del argentino, la cual calificó de “muy pobre para un piloto de su experiencia”, al tiempo que le pidió disculpas a McLaren y Norris por haber quedado fuera de carrera.

“Obviamente estoy extremadamente decepcionado con el resultado de la carrera de hoy, sabiendo que perdimos puntos valiosos en la lucha por el Campeonato” comenzó Britatore en su declaraciones a la prensa, y afirmó: “Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, particularmente cuando íbamos bien con ambos coches en posiciones de puntos”.

En este sentido, el jefe de Colapinto y Gasly se disculpó con Lando Norris: “Lo siento mucho por el equipo y por Pierre, que hizo un gran trabajo todo el fin de semana. Y pido disculpas también a Lando y a McLaren por arruinar su carrera”.

Antes de despedirse de los medios de prensa que acudieron para pedir su palabra, el italiano afirmó: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar, de modo que podamos aprender de esto y evitar una situación similar en el futuro”.