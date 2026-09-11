Ganó la Reserva y un albirrojo seleccionado

Con goles de Franco Basualdo, en dos oportunidades; y Emanuel Fernández Soler, la Reserva de Estudiantes derrotó en el Country Club a Huracán 3-1 en un partido de muy buena producción.

De esta manera el equipo que dirige Jonatan Schunke sigue su racha triunfal y se acomoda en los puestos de vanguardia de la zona B: es puntero con 17 puntos junto a Boca e Independiente.

El Pincha formó con Borzone; Acosta, Spaltro, Messina, Giogieff; Suárez, Traina, Atum; Basualdo, Sagües Barreiro, Domínguez Ávila. Luego ingresaron Spalletta, ernández Soler, Silvetti, Caggiano e Ipoutcha.

En tanto un jugador del Pincha fue convocado a la selección Sub 19. Se trata de Franco Domínguez Ávila, categoría 2007 y figura en Reserva, quien fue convocado a la Selección para representar al país en los Juegos Suramericanos, a disputarse en Santa Fe del 12 al 26 de septiembre. Muy pronto volverá a ser tenido en cuenta para el plantel profesional.