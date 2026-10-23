Ganó por penales en el momento más necesario

El Pincha volvió a definir una serie desde los doce pasos. Y fue apenas la quinta vez, en la totalidad de su fecunda historia en la Copa Libertadores. Los antecedentes no eran para nada positivos para Estudiantes, que había perdido las cuatro definiciones anteriores.

Recién en 2006 tuvo su primera serie por penales, donde en cuartos de final se topó con San Pablo y en la revancha cayó en el Morumbí. En esa ocasión, para el León convirtieron José Luis Calderón, Juan Cominges y Pablo Lugüercio, mientras que fallaron Agustín Alayes y Marcelo Carrusca, para que los paulistas pasaran a semifinales.

En 2011, volvería a repetirse el escenario ante Cerro Porteño. Allí, Leandro Benítez, Hernán Rodrigo López y Juan Pablo Pereyra hicieron lo suyo y el único futbolista albirrojo en no convertir fue Facundo Roncaglia. Tendrían que pasar varios años, hasta el 2018, para que el León volviera a toparse con los tiros desde los doce pasos y nuevamente cayendo ante un equipo brasileño, en ese caso, Gremio.

La última ocasión antes de la de ayer en Río de Janeiro, también tuvo a Flamengo como protagonista, en septiembre del año pasado y con derrota albirroja. Sin embargo, hubo revancha, y el Pincha cortó la racha cuando más lo necesitaba para escribir un nuevo capítulo en su vasta historia de hazañas ganándole por penales al mismo Mengao en el mítico Maracaná.