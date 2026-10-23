Estudiantes corazón

Río de Janeiro (Env. Esp.)

mcabrera@eldia.com

Estudiantes a la final. El Pincha sigue escribiendo su historia en la Copa Libertadores y sacó pasaje directo a Montevideo para el próximo 28 de noviembre. Desafió al vigente campeón en su casa y se impuso por penales en el mítico Estadio Maracaná, luego de igualar sin goles en el tiempo reglamentario. Con Fernando Muslera como figura tanto en los noventa como desde los doce pasos, el León ganó por 3-2 en la definición desde el tiro penal y rugió en Río de Janeiro. El Club disputará su sexta final de la cita máxima del continente.

Estudiantes tuvo un primer tramo de partido interesante. La pausa de rehidratación llegó justo cuando empezaba a levantar Flamengo, que tuvo una chance clara con Paquetá rematando dentro del área que despejaron los defensores encimándolo muy bien.

Antes fue el Pincha el que estuvo a centímetros de llegar al gol, primero con un centro que González Pirez baja al área y Marcos Rojo casi remata al fondo del arco. Dos minutos después, a los 16, Baltasar Rodríguez probó desde afuera del área: la pelota pegó en el poste izquierdo de Agustín Rossi y luego en su espalda para escaparse al córner. Una señal de mala suerte en un partido donde no podía estar presente de ninguna manera.

El equipo de Alexander Medina se paró con cinco jugadores en defensa, con Joaquín Tobio Burgos como lateral extra por izquierda pero con un 4-4-2 en ataque. Fue muy importante lo realizado por el volante de Chascomús en el primer tiempo. Enorme desgaste para disimular la poca participación de Rojo en la marca. El central aportó presencia pero no quiso ir más allá de sus posibilidades en su primer examen internacional.

Pese a lo improvisado de la banda los problemas los tuvo en la derecha, donde Núñez y Mancuso lidiaron con Samuel Lino y Alex Sandro. La única que Flamengo lastimó por la izquierda fue una pifiada de Rojo y Tobio Burgos: la pelota le quedó a Pedro, esquinado pero mano a mano con Muslera, remató desviado. Acto seguido dejó la cancha Joaquín Correa, con un problema muscular y otra vez se insinuó esa sensación de que el plantel llegaba con lo justo, y si no estaba al ciento por ciento para qué arriesgó de entrada. Era el socio elegido para acompañar a Guido Carrillo, que tuvo que hacer un desgaste mayor para recuperar las pelotas que su compañero no podía pelear.

En el juego el local se mostró más rápido, aunque errático, ante un rival que dio todo y cuando tuvo sus momentos en el partido generó dos chances muy claras. Muy. Con una cuota mayor de suerte hubiera podido ponerse en ventaja e irse al vestuario con una diferencia determinante en un partido de detalles. No fue malo el empate parcial, pero quedaron sobrevolando esas dos jugadas que fueron demasiado claras como para olvidarlas tan pronto.

El partido cambió por completo en el complemento. No arrancó bien el Pincha y perdió por completo la pelota. Se cargó de faltas y Baltasar Rodríguez hizo una muy clara con amarilla encima y vio la roja. Iban 5 minutos y lo peor se empezaba a vislumbrar en el inmenso Maracaná que rugía para empujar a los locales. Si había algo que no podía hacer Estudiantes era quedarse con un jugador menos. Tiago Palacios hizo las veces del jugador expulsado. Carrillo quedó desolado arriba.

Si 11 contra 11 era difícil con un jugador menos fue imposible. No pudo tener la pelota tres segundos, se cargó de amarillas y para completar el combo desde el banco rival saltó Giorgian De Arrascaeta. Fue un partido con la cancha inclinada lo que llegó a continuación. No hubo manera de equilibrar la historia. Fue aferrarse a un milagro de llegar a los penales para no perder en tiempo reglamentario. Encima se siguieron sucediendo las amarillas: Piovi y Núñez.

A falta de 15 minutos Medina introdujo tres cambios: Cetré, Palacios y Gaich por Tobio Burgos, Rojo y Carrillo. Raro que con un partido posible en penales haya sacado a su mejor ejecutante. Solo que él haya pedido el cambio...

El partido se quebró con la expulsión de Rodríguez por doble amarilla

Flamengo manejó la pelota e hizo inmensa la cancha. Tuvo mil insinuaciones pero situaciones concretas de gol pocas. La más clara fue un cabezazo de Henrique que achicó de manera sensacional Muslera. Estaba solo el brasileño.

La nueva banda izquierda fue un problema para el Pincha. Por allí volcó todo el ataque Flamengo que desnudó falencias. Puro corazón para aguantar estoicamente. Dio todo para llega a los penales, una tabla flotando en medio del océano para resistir y empezar de nuevo. Ya había ingresado José Sosa para buscar un ejecutante ante el “especialista” Rossi.

Y con reminiscencias de aquella noche negra de 2025, Estudiantes se tomó revancha. Fernando Muslera se visitó de héroe. Le contuvo los tiros a Jorginho, Paquetá y Henrique. Por su parte, Cetré, el dueño de los penales, falló su tiro por duplicado: primero por pegarle a la pelota con los dos pies, mientras que en el segundo intento la pelota se fue por arriba del travesaño.

Sin embargo, eso ya es anécdota. Estudiantes venció 3-2 por penales a Flamengo y es finalista. Estudiantes va por Palmeiras.

17 años En 2009 . Fue el año que jugó la última final de Copa Libertadores y se consagró campeón de la manode Alejandro Sabella . Fue el año que jugó la última final de Copa Libertadores y se consagró campeón de la manode Alejandro Sabella

58 años Otra vez Palmeiras . Como sucedió en 1968, Estudiantes enfrentará nuevamente al Verdao en la definición del torneo continental, y en el mismo escenario: el estadio Centenario de Montevideo . Como sucedió en 1968, Estudiantes enfrentará nuevamente al Verdao en la definición del torneo continental, y en el mismo escenario: el estadio Centenario de Montevideo