Gerónimo Rulli y su deseo para Estudiantes

Notablemente contento por su ingreso en el complemento del duelo disputado en el Monumental donde Emiliano “Dibu” Martínez le dio la cinta de capitán, Gerónimo Rulli dejó sus sensaciones por haber tenido dicho honor, pero también se dio el tiempo para hablar del club que lo vio nacer, Estudiantes.

El actual guardameta de Manchester City, lamentó las derrotas con Rosario Central y Platense y en relación a ello, expresó: “Una lástima que se nos hayan escapado estos dos últimos partidos”. Pero lejos de quedarse con dichos traspiés, el arquero de 34 años optó por ser positivo y pensar en los duelos por semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo y dejó en claro su deseo: “Confío en que en 15 días podamos llegar a una final”.

También, tuvo palabras relacionadas al debut de Tomás Palacios, actual futbolista pincharrata y dijo: “Creo que Estudiantes siempre tuvo algo muy apegado a la Selección. Bilardo en su momento, pero creo que lo más importante es que siempre haya un Pincha en la Selección”. Además, confesó lo que le dijo al defensor en el entretiempo antes de su ansiado debut con la camiseta albiceleste: “Sí, lo agarré en el entretiempo. Primero que nada le dije que lo disfrute, que se lo merecía y luego, felicitarlo. Es una de las grandes promesas que tiene el fútbol argentino, tiene todo para triunfar y ojalá lo haga en Estudiantes”.

Así, el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 y de la Copa América 2024, mostró que pese a la distancia, no deja de lado sus raíces en el club que lo vio nacer y por el que se le suele consultar en cada entrevista que se le realiza, donde el ex Ajax y Olympique Marsella siempre aprovecha para mostrar su cariño por el Pincha.