El equipo conducido por Ariel Pereyra se medirá ante Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de concretar uno de los grandes objetivos del semestre. El encuentro se disputará en el estadio Antonio Candini y contará con el arbitraje de Juan Pablo Loustau.

Para este compromiso decisivo, el DT del Lobo apostará por los mismos once futbolistas que superaron a Sarmiento el fin de semana pasado. La escuadra tripera atraviesa un gran presente, con un invicto de ocho partidos a raíz de cuatro victorias y cuatro igualdades.

Los números resultan muy favorables para Gimnasia. Si suma al menos un punto frente al León del Imperio, confirmará su presencia en la próxima fase del campeonato. A su vez, una victoria le garantizará un cupo en la Copa Sudamericana del próximo año, un logro fundamental para la institución tras tres temporadas de ausencia en torneos continentales.

Además, el plantel liderado por Nacho Fernández busca finalizar en los primeros lugares de la tabla para asegurar la localía en el inicio de los cruces eliminatorios.

Los dirigidos por Rubén Forestello intentarán regalarle una última sonrisa a su público en la despedida definitiva de la Primera División, una categoría en la cual experimentaron enormes complicaciones deportivas e institucionales. Más allá de su último tropiezo como visitante ante Barracas Central, el local mostró una leve mejoría de rendimiento y superó a Aldosivi en su anterior duelo en territorio cordobés.

El antecedente más cercano entre ambos clubes sucedió durante el Torneo Apertura 2026. En aquella oportunidad, el equipo platense se impuso por la mínima diferencia en el estadio Juan Carmelo Zerillo gracias a un gol de penal de Marcelo Torres.

Una gran parte de aquella alineación base saltará al campo de juego para intentar repetir el éxito y sellar un semestre sumamente exitoso. Para el cruce de mañana por la tarde, se espera que el Lobo forme con Harlen Castillo; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Ignacio Miramón, Lucas Janson; Nacho Fernández; Marcelo Torres y Agustín Auzmendi.