Gimnasia ya está en Córdoba para afrontar uno de los compromisos más importantes de la recta final de la fase regular del Torneo Clausura. La delegación albiazul llegó pasadas las 10 a Río Cuarto, donde este viernes, desde las 19, visitará a Estudiantes en el estadio Antonio Candini, por la fecha 15 de la Zona B.

El Lobo viajó con un objetivo claro: sumar para sellar su clasificación a los octavos de final y consolidar su posición en la tabla anual, en la que también pelea por un lugar en las competencias internacionales de 2027. Hoy está octavo, con 51 puntos y cinco por encima del que no puede acceder hoy a Sudamericana: Defensa tiene 46. Quedan seis unidades en juego.

El equipo dirigido por Ariel Pereyra llega en un buen momento después de vencer 2 a 0 a Sarmiento de Junín en el Bosque. Ese resultado le permitió alcanzar los 25 puntos y ubicarse en los primeros puestos de su zona, con un panorama favorable para avanzar a la siguiente instancia del campeonato.

Con ese escenario, Gimnasia sabe que un empate le alcanzaría para asegurar matemáticamente su lugar en los playoffs, aunque la intención será ir por los tres puntos para sostener su protagonismo y llegar mejor posicionado al cierre de la fase regular.

Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto que atraviesa una campaña complicada y ya perdió la categoría. El conjunto cordobés, dirigido por Rubén Forestello, viene de caer frente a Barracas Central y buscará despedirse de la máxima división con una mejor imagen ante su público.

Para este encuentro, Pereyra trabaja sobre la posibilidad de mantener la base del equipo que viene de conseguir dos victorias consecutivas. La intención del cuerpo técnico es sostener una estructura que encontró respuestas en las últimas presentaciones y que le permitió al Lobo recuperar terreno en la Zona B.

Además de la clasificación a los playoffs, el viaje a Córdoba tiene otro objetivo de fondo: sumar puntos en la tabla anual. Gimnasia mantiene aspiraciones de acceder a una copa internacional y sabe que cada resultado de las últimas fechas puede resultar determinante para sus posibilidades.